Bursa ve çevre illerde

Bursa, Eskişehir, Balıkesir, Çanakkale, Yalova, Kütahya ve Bilecik'te, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "Evde kal" çağrısına kısmen uyuluyor.

Bursa'da sokak ve caddelerde insan yoğunluğu önceki günlere göre arttı. Şehrin en işlek noktalarından Tarihi Kapalı Çarşı ile Ulu Cami civarı, Kent ve 15 Temmuz Demokrasi meydanları gibi bölgelerde yer yer yoğunluk gözlendi.



Ayrıca, kentin ana arterlerinde trafikte zaman zaman yoğunluk yaşanıyor.

Eskişehir

Eskişehir'de 2 Eylül, İsmet İnönü ve Şair Fuzuli caddeleri ile Porsuk Çayı çevresinde kısmen yoğunluk oluşuyor.

Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu kentte polis ve bekçiler vatandaşlara hem bu konuda hem de sosyal mesafeyle ilgili uyarılarda bulunuyor.

Balıkesir

Balıkesir'de yaşayanlar "Evde kal" çağrılarına büyük oranda riayet ediyor.

Kentte salgın öncesi ticaretin yoğun olduğu Ali Hikmet Paşa Meydanı ve Milli Kuvvetler Caddesi ile Çankaya Sokağı'nda sakinlik gözlendi.

Çanakkale

Çanakkale'de de cadde ve sokaklarda insan yoğunluğu dikkati çekiyor. Çarşı ve Demircioğlu caddelerinde geçen haftalardaki sessizlik yerini kalabalık görüntülere bıraktı. Vatandaşların büyük bölümü maske takarak salgından korunmaya çalıştı. Bazı bankalar ile PTT şubelerinin önünde ise uzun kuyruklar oluştu.

Yalova

Yalova'da tedbirler kapsamında gezilmesi yasaklanan sahil şeritleri haricinde şehir merkezinde yoğunluk zaman zaman artış gösteriyor.

15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı ile Gazipaşa Caddesi gibi noktalarda hareketlilik gözleniyor. Alanda görev yapan polis ekipleri, vatandaşları maske takmaları ve sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda ikaz ediyor.

Kütahya

Kütahya'da, birçok ilde olduğu gibi ilk kez 23 Mayıs'tan itibaren uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı Cumhuriyet, Asım Gündüz, Adnan Menderes caddeleri ile Atatürk Bulvarı'nda yer yer kalabalıklar görüldü.

Bu bölgelerde maske takma zorunluluğundan dolayı polis ekiplerince önlem alındı.

Bilecik

Bilecik'te Tevfik Bey Caddesi, Atatürk Bulvarı ve Cumhuriyet Meydanı'nda kısmi yoğunluk yaşanıyor. Araç ve yaya trafiğinde yoğunluğun arttığı gözlenirken, emniyet ekipleri vatandaşlara uyarılarda bulunuyor.