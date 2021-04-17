Bursa ve çevre illerde Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Bursa, Eskişehir, Balıkesir, Kütahya, Bilecik ve Çanakkale'de sessizlik hakim oldu.

Bursa'da polis ekipleri, birçok noktada uygulama yaptı.

Kısıtlamaya kent genelinde büyük ölçüde uyulduğu görüldü. Kalabalık meydanlar, caddeler ve yollar ıssızlaştı.

Eskişehir

Eskişehir'in yoğun yerlerinden İsmet İnönü, İki Eylül ve Sakarya caddeleri ile Porsuk Bulvarı boş kaldı.

Cadde ve sokaklarda sadece kısıtlama dışındaki çalışanların olduğu görüldü.

Kentte belirlenen çok sayıda uygulama noktasında, ekiplerce kontroller gerçekleştirildi.

Balıkesir

Balıkesir'de de Ali Hikmet Paşa Meydanı, Milli Kuvvetler ve Anafartalar caddelerinde sessizlik hakim oldu.

Polis ve jandarma ekipleri ile bekçiler, şehrin çeşitli noktalarında denetimlerini sürdürüyor.

Araçları durduran ekipler, sürücülerin izin belgelerini kontrol ediyor.

Kütahya

Kütahya'nın işlek cadde ve meydanları sessizliğe büründü.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ana arterlerde kontrol noktaları oluşturdu.

Kent genelinde vatandaşlar kısıtlamaya riayet ediyor.

Bilecik

Bilecik'te yaya ve araç trafiğinin yoğun olduğu cadde ile sokaklar kısıtlama nedeniyle boş kaldı.

Cumhuriyet Meydanı, Tevfikbey, Dedeoğlu ve Ali Rıza Özkay caddeleri ile Atatürk Bulvarı'nda sessizlik hakim oldu.

Polis ekipleri, kısıtlamadan muaf olanlar haricinde kimsenin dışarıda bulunmasına izin vermiyor.

Çanakkale

Çanakkale'de vatandaşlar, sokağa çıkma kısıtlamasına uydu. Çarşı ve Demircioğlu caddeleri gibi kentin işlek bölgelerinde sessizlik hakim oldu.

Polis ekipleri, kent merkezinde belirlenen kavşaklarda önlem aldı.