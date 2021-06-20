Bursa ve çevre illerde sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim - Son Dakika

Bursa, Balıkesir, Eskişehir, Çanakkale ve Kütahya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizliğe büründü.

Bursa'da Atatürk ve Cumhuriyet caddeleri ile 15 Temmuz Demokrasi meydanı başta olmak üzere kent genelinde kısıtlama dolayısıyla sakinlik hakim oldu. Polisler, kentin belirli noktalarında izin belgesi denetimlerini sürdürüyor.

Balıkesir'de başta Cumhuriyet Meydanı, Milli Kuvvetler, Edremit ve Vasıf Çınar caddeleri olmak üzere kent genelinde yoğunluk yaşanmıyor. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, trafik uygulaması yaparak araçlardaki kişilerin izin belgelerinin olup olmadığını kontrol ediyor.

Eskişehir'in kalabalık bölgelerinden Cengiz Topel, Sakarya, Atatürk caddeleri ile Yılmaz Büyükerşen Bulvarı'nda da sakinlik yaşanıyor. Görevli ekipler, belirlenen uygulama noktalarında denetimler yapıyor.

Çanakkale'de de vatandaşların kısıtlamaya uyduğu gözlendi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kentin belirli noktalarında denetimler gerçekleştiriyor.

Kütahya'da il genelinde polis ve jandarma ekiplerinin kent girişlerinde oluşturduğu kontrol noktalarında denetimler sürüyor. Kent merkezinde halkın yoğun olduğu cadde ve meydanlarda kısıtlamaya uyulduğu görüldü.