Son Dakika | ESKİŞEHİR - Bursa ve çevre illerde sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor - Son Dakika

Son Dakika | ESKİŞEHİR - Bursa ve çevre illerde sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor

06.12.2020 11:53

Son dakika haberler: Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının önlenmesine yönelik ülke genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında Bursa ve çevre illerde sessizliğin hakim olduğu gözlendi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının önlenmesine yönelik ülke genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında Bursa ve çevre illerde sessizliğin hakim olduğu gözlendi.

Bursa'da, yılın her dönemi kalabalık olan 15 Temmuz Demokrasi Meydanı, Kent Meydanı, Heykel ve Ulu Cami ile civarı boş kaldı.

Polis ekiplerinin de birçok noktada uygulama yaptığı kısıtlamaya, kent genelinde büyük oranda uyuluyor.

Eskişehir

Kovid-19 salgınıyla mücadele amacıyla yarın saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması sürüyor.

Eskişehir'in normalde en yoğun yerlerinden olan İki Eylül, İsmet İnönü, Cengiz Topel, Sakarya ve Atatürk caddeleri sokağa çıkma kısıtlamasıyla boş kaldı.

Cadde ve sokaklarda sadece kısıtlama dışındaki çalışanların olduğu dikkati çekti. Kentte belirlenen çok sayıda uygulama noktasında, İl Emniyet Müdürü Engin Dinç ve görevli ekiplerce kontroller gerçekleştirildi.

Balıkesir

Balıkesir'de başta Cumhuriyet Meydanı, Milli Kuvvetler, Edremit ve Vasıf Çınar caddeleri olmak üzere kent genelinde yoğunluk görülmedi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri trafik uygulaması yaparak, yollardaki araçlarda bulunan kişilere izin belgelerinin olup olmadığını sordu.

Ekipler, kent genelindeki denetimlerini sürdürüyor.

Çanakkale

Sokağa çıkma kısıtlamasına uyulan Çanakkale'de de sokaklar sessizliğe büründü.

Kentin işlek cadde ve sokakları boş kalırken, vatandaşların Çarşı Caddesi, Demircioğlu Caddesi ve Kordon Boyu başta olmak üzere kent genelinde kısıtlamaya uyduğu görüldü.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kent merkezinde belirlenen noktalarda denetlemelerine devam ediyor.

Polis ekipleri, kentin ana arterlerinde oluşturulan noktalarda denetimler yapıyor.

Kütahya

Kütahya'da kentin en yoğun bölgelerinden Zafer Meydanı, Cumhuriyet, Asım Gündüz ve Adnan Menderes caddeleri ile Atatürk Bulvarı'nda sessizlik hakim oldu.

Polis ekipleri ise kent genelinde denetimlerini sürdürüyor.

Bilecik

Kentin işlek alanları olan Tevfik Bey Caddesi, Cumhuriyet Meydanı ve Atatürk Bulvarı boş kaldı.

Kontrol noktalarında kontrollerine devam eden polis ekipleri, araç megafonlarından yaptıkları anonslarla vatandaşlara evlerinde kalmaları çağrısında bulunuyor.

Son Dakika | ESKİŞEHİR - Bursa ve çevre illerde sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor
Son Dakika | ESKİŞEHİR - Bursa ve çevre illerde sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor
Son Dakika | ESKİŞEHİR - Bursa ve çevre illerde sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor
Son Dakika | ESKİŞEHİR - Bursa ve çevre illerde sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor

Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyet, Polis, Bursa, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | ESKİŞEHİR - Bursa ve çevre illerde sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor - Son Dakika


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