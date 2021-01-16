Bursa ve çevre illerde sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor - Son Dakika

Bursa ve çevre illerde sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor

16.01.2021 00:47
Bursa ve çevre illerde sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor, System.String[]

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında ülke genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla Bursa, Eskişehir, Çanakkale, Kütahya ve Balıkesir'de sessizlik hakim oldu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında ülke genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla Bursa, Eskişehir, Çanakkale, Kütahya ve Balıkesir'de sessizlik hakim oldu.

Bursa'da polis ekipleri, birçok noktada uygulama yaptı, kısıtlamaya kent genelinde büyük ölçüde uyulduğu gözlendi.

Kalabalık meydanlar, caddeler ve yollarda sessizlik hakim oldu.

Öte yandan müzisyen ve oyuncu Yavuz Bingöl, iş insanı Muhsin Şaşmaz tarafından alınan çorbaları kontrol noktalarında görevli polis ekiplerine ikram etti.

Otosansit önündeki kontrol noktasında gazetecilere açıklama yapan Bingöl, kısıtlamada zorlu koşullarda görev yapan polis ekiplerine kolaylıklar diledi.

Eskişehir

Eskişehir'in en yoğun yerlerinden İki Eylül, İsmet İnönü, Cengiz Topel, Sakarya ve Atatürk caddeleri kısıtlama nedeniyle boş kaldı.

Cadde ve sokaklarda sadece kısıtlama kapsamı dışındaki çalışanların olduğu görüldü.

Kentte belirlenen çok sayıda uygulama noktasında İl Emniyet Müdürü Engin Dinç ve görevli ekiplerce kontroller gerçekleştirildi.

Çanakkale

Çanakkale'de de kısıtlamaya büyük ölçüde uyulduğu gözlendi.

Kent merkezinde saat 21.00'den itibaren sessizlik yaşanırken Kordon Boyu ve İskele Meydanı boş kaldı.

Polis ekiplerince ana arterlerde oluşturulan kontrol noktalarında uygulama yapıldı.

Kütahya

Kütahya'da kentin en yoğun bölgelerinden Zafer Meydanı, Cumhuriyet, Asım Gündüz ve Adnan Menderes caddeleri ile Atatürk Bulvarı'nda sessizlik hakim.

Polis ekipleri, önemli kavşaklardaki denetimlerini sürdürüyor.

Balıkesir

Balıkesir'de en yoğun bölgelerden AHP Meydanı, Milli Kuvvetler ve Anafartalar Caddesi'nde sessizlik hakim oldu.

Kentte belirlenen çok sayıda uygulama noktasında polis ekiplerince kontroller gerçekleştiriliyor.

Çanakkale, Eskişehir, Polis, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bursa ve çevre illerde sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor - Son Dakika


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