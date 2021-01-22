Son dakika haber | Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de sokaklar sakin - Son Dakika

Son dakika haber | Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de sokaklar sakin

22.01.2021 21:29

Son dakika habere göre Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ülke genelinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de bulunan 7 ilde meydanlar sessizliğe büründü.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ülke genelinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de bulunan 7 ilde meydanlar sessizliğe büründü.

Sakarya'da normal zamanda kentin en işlek adreslerinden Çark Caddesi, Tarihi Uzun Çarşı, Demokrasi ve Gar meydanları ile Donatım Park ve Millet Bahçesi'nde sakinlik hakim oldu.

Polis, jandarma ve zabıta ekipleri ile mahalle bekçileri, kent genelinde denetimlerini sürdürüyor.

Kocaeli

Saat 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde Kocaeli'de trafik yoğunluğu yaşandı.

Evlerine dönmek isteyenler, D-100 kara yolunun İzmit kesiminde yoğunluk oluşturdu.

Vatandaşların evlerine çekilmesiyle kentin işlek bölgelerinden Yürüyüş Yolu ve Fethiye Caddesi sessizliğe büründü.

Kentin farklı bölgelerinde denetimlere başlayan polis ekipleri, tedbirlere uyulup uyulmadığını kontrol etti.

Bolu

Kısıtlamanın başlamasının ardından kentin en işlek merkezlerinden Kent ve Demokrasi Meydanı ile İzzet Baysal Caddesi ve çevresi boş kaldı.

Polis ekipleri ve mahalle bekçileri, kentin çeşitli noktalarında denetim yaptı.

Ekipler, sokaktaki kişilerle sürücülerin izin belgelerini kontrol etti.

Türk Kızılay Bolu Şubesi ekipleri, polis ve jandarma kontrol noktalarını ziyaret ederek görev başındakilere çorba ve çay ikramında bulundu.

Belediye temizlik işçileri de boş kalan cadde ve sokakları temizledi.

Düzce

Düzce'de yaya ve araç trafiğinin en yoğun olduğu İstanbul ve Gaziantep Caddesi ile Anıtpark Meydanı sessizliğe büründü.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde denetimlerini yoğunlaştırdı. Kurallara uymayanlara idari para cezası kesildi.

Zonguldak

Zonguldak'ta normalde yoğunluk yaşanan Gazipaşa ve Milli Egemenlik caddeleri ile kentin simgesi olan Madenci Anıtı önünde sessizlik hakim.

Kısıtlamanın başlamasıyla vatandaşlar evlerine çekilirken polis ekipleri de bariyerlerle Gazipaşa Caddesi'ni kapattı.

Bartın

Bartın'da da vatandaşların yoğunluk oluşturduğu yerlerden Hükümet ve Şadırvan Caddesi, Yukarı Çarşı ve Kemer Meydanı saat 21.00 itibarıyla boşaldı.

Yine araç trafiğinin yoğun olduğu Bülent Ecevit Bulvarı ve İskele Caddesi'nde de sessizlik hakim oldu.

Emniyet ekipleri kent merkezinde denetimlerini yoğunlaştırdı, trafik ekipleri de kavşaklarda kontrol noktası oluşturdu.

Belediye ekipleri, 5 gündür etkili olan kar yağışının ardından kent merkezinde yol ve kaldırımlarda kar kaldırma ve temizlik çalışmalarını sürdürdü.

Karabük

Kısıtlamanın başlaması ile Karabük'ün işlek cadde ve meydanları da sessizliğe büründü.

Vatandaşların sokağa çıkma kısıtlamasına uyduğu gözlemlendi.

Kent giriş ve çıkışları ile kavşaklarda oluşturdukları noktalarda kontrollerini sürdüren ekipler, kimlik ve izin belgesi kontrolü yapıyor.

Son dakika haber | Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de sokaklar sakin
Son dakika haber | Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de sokaklar sakin
Son dakika haber | Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de sokaklar sakin
Son dakika haber | Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de sokaklar sakin

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de sokaklar sakin - Son Dakika


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