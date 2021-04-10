Bursa ve çevre illerde sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla Bursa, Bilecik, Yalova, Eskişehir, Çanakkale, Kütahya ve Balıkesir'de sessizlik hakim oldu.

Bursa'da vatandaşların normalde yoğun bulunduğu meydan, cadde ve yollar kısıtlama dolayısıyla boş kaldı.

Polisler, Acemler mevkisi başta olmak üzere birçok noktada uygulama yaptı.

Vatandaşların büyük ölçüde uyduğu kısıtlama nedeniyle Botanik Park, Tophane, Kent Meydanı, Hüdavendigar Kent Parkı gibi kentin işlek yerleri, sessizliğe büründü.

Balıkesir

Balıkesir'de kısıtlama kapsamında Ali Hikmet Paşa Meydanı, Milli Kuvvetler ve Anafartalar Caddesi'nde sessizlik hakim oldu.

Polis, jandarma ve bekçi ekipleri, şehrin çeşitli noktalarında denetimlerine devam ediyor.

Araçları durduran ekipler, sürücülerin izin belgelerinin olup olmadığını kontrol ediyor.

Çanakkale

Çanakkale'de salgınla mücadeleye ilişkin uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına vatandaşlar tarafından riayet ediliyor.

Kent merkezinde belirlenen kavşaklarda İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından önlemler alındı.

Çarşı Caddesi, Demircioğlu Caddesi ve Kordon Boyu gibi kentin işlek bölgeleri adeta sessizliğe büründü.

Eskişehir

Eskişehir'de de sessizliğin hakim olduğu gözlendi. Kovid-19 salgınıyla mücadele amacıyla pazartesi saat 05.00'da sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması sürüyor.

Eskişehir'in en yoğun yerlerinden olan İki Eylül, İsmet İnönü, Cengiz Topel, Sakarya ve Atatürk caddeleri sokağa çıkma kısıtlamasıyla boş kaldı. Cadde ve sokaklarda sadece kısıtlama dışındaki çalışanların olduğu görüldü.

Kentte belirlenen çok sayıda uygulama noktasında, İl Emniyet Müdürü Engin Dinç ve görevli ekiplerce kontroller gerçekleştirildi.

Bilecik

Bilecik'te kısıtlamayla kentin işlek cadde ve sokaklarına sessizlik hakim oldu.

Kent merkezindeki Cumhuriyet Meydanı, Tevfikbey, Dedeoğlu ve Ali Rıza Özkay caddeleri ile Atatürk Bulvarı başta olmak üzere şehrin işlek yerleri kısıtlama kararıyla sessizliğe büründü.

Kontrollü normalleşme döneminde çok yüksek riskli kategorisindeki kentte, cadde ve sokaklarda sadece kısıtlama dışındaki çalışanlar görüldü.

Kütahya

Kısıtlamadan dolayı kentin yoğun bölgelerindeki cadde ve meydanlarda sessizlik hakim oldu.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ana arterlerde kontrol noktaları oluşturdu. Kent genelinde vatandaşlar kısıtlamaya riayet ediyor.

Yalova

Kısıtlama ile vatandaşların kalabalık olarak bulunduğu sahil bölümleri, parklar, meydan, cadde ve yollarda sessizlik hakim oldu.

Polis ekipleri birçok noktada denetim yaparken kısıtlamaya uymayanlara da cezai işlem uygulandı.

15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı ile Araştırma Kavşağı'nda oluşturulan noktalarda ise araçlar üzerinde inceleme yapan ekipler, kısıtlamaya uymayanlara yönelik işlem başlattı.