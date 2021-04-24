Bursa ve çevre illerde sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Bursa, Eskişehir, Kütahya, Bilecik, Balıkesir ve Çanakkale'de sessizlik hakim oldu.

Bursa'da polis ekipleri, birçok noktada uygulama yaptı.

Kısıtlamaya büyük ölçüde uyulan kentteki kalabalık meydanlar, caddeler ve yollar sessizliğe büründü.

Eskişehir

Eskişehir'in yoğun yerlerinden İki Eylül, İsmet İnönü, Cengiz Topel caddeleri ile Porsuk Bulvarı boş kaldı.

Kentte belirlenen uygulama noktalarında görevli ekipler, kontroller gerçekleştirdi.

Kütahya

Kütahya'nın yoğun bölgelerinden Zafer Meydanı, Cumhuriyet, Asım Gündüz ve Adnan Menderes caddeleri ile Atatürk Bulvarı'nda sessizlik hakim.

Polis ekipleri, önemli kavşaklarda denetimlerini sürdürüyor.

Bilecik

Bilecik'in Cumhuriyet Meydanı, Tevfikbey, Dedeoğlu ve Ali Rıza Özkay caddeleri ile Atatürk Bulvarı sessizliğe büründü.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, belirlenen noktalarda denetim yaptı.

Balıkesir

Balıkesir'in işlek noktalarından Ali Hikmet Paşa Meydanı, Milli Kuvvetler, Anafartalar ve Kızılay caddeleri boş kaldı.

Kentin birçok noktasında denetim yapan polis ekipleri, vatandaşların izin belgelerini kontrol ediyor.

Çanakkale

Çanakkale'de vatandaşlar kısıtlamaya uyuyor. Kentin önceki zamanlarda yoğun olan bölgelerinde sessizlik yaşanıyor.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, oluşturulan kontrol noktalarında denetimlerini sürdürüyor.