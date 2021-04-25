Bursa ve çevre illerde sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Bursa, Eskişehir, Balıkesir, Yalova, Kütahya, Çanakkale ve Bilecik'te sessizlik hakim oldu.

Bursa'da normalde yoğun olan meydan, cadde ve yollar, kısıtlama dolayısıyla boş kaldı.

Polis ekipleri, Acemler mevkisi başta olmak üzere birçok noktada uygulama yaptı.

Vatandaşların büyük ölçüde uyduğu kısıtlama saatlerinde Kent Meydanı, Tophane, Hüdavendigar Kent Parkı gibi kentin en işlek yerleri de sessizliğe büründü.

Eskişehir

Eskişehir'in en yoğun yerlerinden İki Eylül, İsmet İnönü, Cengiz Topel, Sakarya ve Atatürk caddelerinin sakin olduğu dikkati çekti.

Cadde ve sokaklarda sadece kısıtlama dışındaki çalışanlar bulunuyor.

Kentte belirlenen çok sayıda uygulama noktasında, görevli ekiplerce kontroller gerçekleştiriliyor.

Balıkesir

Balıkesir'de Ali Hikmet Paşa Meydanı, Milli Kuvvetler ve Anafartalar Caddesi'nde sessizlik hakim oldu.

Polis ekipleri şehrin çeşitli noktalarında denetimlerine devam ediyor.

Bilecik

Bilecik'in Cumhuriyet Meydanı, Tevfikbey, Dedeoğlu ve Ali Rıza Özkay caddeleri ile Atatürk Bulvarı'nda sessizlik yaşanıyor.

Kentin birçok noktasında denetim yapan polis ekipleri, vatandaşların izin belgelerinin kontrollerini gerçekleştiriyor.

Çanakkale

Çanakkale'de soğuk ve yağışlı havanın da etkisiyle cadde ve sokaklar boş kaldı.

Vatandaşların büyük bölümünün kısıtlamaya uyduğu kentte, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler belirlenen noktalarda denetimlerini sürdürüyor.

Kütahya

Kısıtlamadan dolayı kentin yoğun bölgelerindeki cadde ve meydanlarda sessizlik hakim oldu.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ana arterlerde kontrol noktaları oluşturdu. Kent genelinde vatandaşlar kısıtlamaya riayet ediyor.