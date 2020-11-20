"Kovid-19 tedbirleri" uygulanmaya başlandı - Son Dakika

Bursa, Çanakkale, Bilecik, Balıkesir, Eskişehir, Yalova ve Kütahya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında uygulanacak kısıtlamalar hayata geçirildi.

İçişleri Bakanlığının, Kovid-19 ile mücadele amacıyla valiliklere gönderdiği genelge kapsamında uygulanacak tedbirler, bugün saat 20.00'de başladı.

Bursa'da tedbirler kapsamında alışveriş merkezleri ile restoran, lokanta, kafe gibi yerler ile pastane ve kahvehaneler saat 20.00'de kapatıldı.

Eskişehir'de ise salgın kapsamında alınan tedbirler dolayısıyla normal saatlerinden erken kapanan işletmeler, görevli personelin temizliklerinin ardından mekanları kapattı.

Polis ekipleri kentin işlek caddelerinde güvenlik önlemi aldı.

Çanakkale'de Kovid-19 tedbirleri kapsamında kordon boyundaki kafeler kısıtlamanın başladığı saatte kapandı.

Kafe restoran işletmeciliği yapan Reşat Tosun, işletmelerin tedbirler kapsamında erken kapandığını söyledi.

Bu sayede virüsün temizlenmesini ümit ettiklerini belirten Tosun, "İnşallah alınan önlemler ile salgın sona erer. Çünkü burada çok sayıda insan ekmek yiyor. Tabii ki yasaklara ve tedbirlere uyacağız. Bizde bu nedenle iş yerimizi saat 20.00 itibariyle kapattık. Müşterilerimiz de zaten durumdan haberdardı. Tek ümidimiz bu salgından bir an önce kurtulmak." dedi.

Bilecik, Yalova, Balıkesir ve Kütahya'da da alışveriş merkezi, market, restoran, kafe, berber, kuaför ve güzellik merkezleri gibi mekanlar kapandı.