Bursa ve çevre illerde YKS heyecanı - Son Dakika

Bursa ve çevre illerde YKS heyecanı

Bursa, Eskişehir, Balıkesir, Çanakkale, Kütahya, Bilecik ve Yalova'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) başladı.

Bursa, Eskişehir, Balıkesir, Çanakkale, Kütahya, Bilecik ve Yalova'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) başladı.

Üniversite sınavında şarkısının sözü sorulan Mabel Matiz'den TYT yorumu: En az sizin kadar şaşırdım ve sevindim
Kadıköy'de 11'ler belli oldu! Fenerbahçe'de yıldız futbolcu kadroya geri döndü
1999 depremi öncesinde yaşanan doğa olayının tekrar görülmesi vatandaşları tedirgin etti

Bursa'da sınav yerlerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri gözetilerek öğrenciler salonlara alındı.

Öğrenciler sınav yerlerine Bursa Büyükşehir Belediyesinin sağladığı ücretsiz ulaşım hakkını kullanarak da ulaşırken, aileler çocukları için okul dışında dua etti.

Eskişehir

Eskişehir'de Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan TYT dolayısıyla sınava giren öğrenciler Kovid-19 tedbirleri kapsamında okullara alınmaya başladı.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Meşelik Yerleşkesi'ndeki fakültelerde öğrenciler sosyal mesafe kuralına uyarak sıraya girdi.

Binaların girişinde ellerini dezenfekte eden öğrencilere, maske dağıtıldı. Kovid-19 tedavisi gören öğrenciler ise 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından gerekli önlemler alınarak sınava gireceklere binalara yerleştirildi.

Velileri ise salonların dışında çocuklarının heyecanına ortak oldu.

Kütahya

Kütahya'da YKS'nin ilk oturumu olan TYT dolayısıyla sınava giren öğrencilerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında okullara alındı.

Sınav için gelen ve sosyal mesafe kuralına uyarak sınav salonlarına gelen öğrencilere girişte maske ve ıslak mendil verildi.

Okul bahçesine alınmayan veliler ise okul dışında çocuklarının sınav heyecanlarına ortak oldu. Bazı veliler okul dışında Yasin Suresini okudu.

Çanakkale

Çanakkale'de Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan TYT dolayısıyla sınava giren öğrencilerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında okullara alındı.

Öğrenciler, sosyal mesafe kuralına uyarak maskelerini takarak sınav salonlarına giriş yaptı. Veliler ise çocuklarını dışarıda bekledi.

Balıkesir

Çanakkale'de Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan TYT dolayısıyla sınava giren öğrencilerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında okullara alındı.

Rahmi Kula Anadolu Lisesinde, öğrenciler maskelerini takıp sosyal mesafe kuralına uyarak sınav salonlarına giriş yaptı.

Veliler ise çocuklarını okulun dışında beklemeye başladı.

Yalova

Yalova'da YKS'nin ilk oturumu olan TYT'ye girecek öğrenciler, sabah saatlerinde aileleriyle birlikte sınava girecekleri okul önlerine geldi.

Okul girişinde sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde kontrolden geçirilen öğrenciler, daha sonra sınıflara alındı.

Yalova Anadolu Lisesinde sınava girecek öğrenciler de Kovid-19 tedbirlerine uygun şekilde içeri alınırken, aileleri ise dışarıda beklemeye başladı.

Sınav için görev alan ekipler, 09.30 itibariyle uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasına uyulması için denetimlere başladı.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Eskişehir, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.06.2020 11:19 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bursa ve çevre illerde YKS heyecanı - Son Dakika

Son Dakika

17:36 Üniversite sınavında şarkısının sözü sorulan Mabel Matiz'den TYT yorumu: En az sizin kadar şaşırdım ve sevindim 16:51 1999 depremi öncesinde yaşanan doğa olayının tekrar görülmesi vatandaşları tedirgin etti 16:49 Tabelalara göre 4 bin kişinin kayıp olduğu İnegöl'de vatandaşlar Müge Anlı'ya çağrı yaptı 16:39 İkinci el araçların fiyatları yükselince sıfır araçlar için bayiler önünde kuyruk oluştu 15:46 Kaldırım çalışmasına itiraz eden vatandaş, öğrendiği gerçekle şoke oldu 15:46 Doğum sancısına dayanamayan kadın kliniğin otoparkında doğurdu 15:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında bakanları uyardı: Orada durmayın, başımıza iş açmayalım 15:04 Üniversite sınavındaki bir soruda bahsi geçen Mabel Matiz, Twitter'da gündem oldu 14:57 Son Dakika: Erdoğan'dan işçi ve işveren temsilcilerine kıdem tazminatı resti: Aranızda halletmezseniz art niyetlisiniz 12:53 Kimlik yerine ehliyetle sınava gelen öğrenci sınava alınmadı 12:13 İsrail'de BM aracının içinde cinsel ilişki skandalı patlak verdi 11:20 Alişan'ın ölümden döndüğü kaza sonrası kasko şirketinden alacağı ücret belli oldu 08:41 Otomobil sürücüsüne yazılan ceza, delil olmayınca Sulh Ceza Hakimliği'nce iptal edildi 01:12 Amerikalı genç kız, 50 yıldır çözülemeyen matematik problemini çözerek tarihe geçti 23:50 Fenerbahçeli futbolcu Miha Zajc, ülkesi Slovenya'ya döndü
Üniversite sınavında şarkısının sözü sorulan Mabel Matiz'den TYT yorumu: En az sizin kadar şaşırdım ve sevindim
17:36
Kadıköy'de 11'ler belli oldu! Fenerbahçe'de yıldız futbolcu kadroya geri döndü
17:32
Fenerbahçe, Fransız stoper Simon Falette ile yola devam edecek
16:59
1999 depremi öncesinde yaşanan doğa olayının tekrar görülmesi vatandaşları tedirgin etti
16:51
Tabelalara göre 4 bin kişinin kayıp olduğu İnegöl'de vatandaşlar Müge Anlı'ya çağrı yaptı
16:49
İkinci el araçların fiyatları yükselince sıfır araçlar için bayiler önünde kuyruk oluştu
16:39
Napoli, milli oyuncu Cengiz Ünder için 30 milyon euro vermeye hazır
16:34
Alışveriş için şehre indiği esnada yakalanan teröristin üzerinden güneş paneli çıktı
16:09
Esra Şimşek'in canlı yayınına konuk olan Haluk Levent, yardım yaparken kimlere öncelik verdiğini anlattı
16:03
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan transfer açıklaması: Talip olduğumuz her futbolcuyu getirebiliriz
15:59
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.06.2020 17:51:45. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bursa ve çevre illerde YKS heyecanı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]