Doğu Karadeniz'de okullarda deprem tatbikatı düzenlendi - Son Dakika

Deprem Haftası kapsamında Rize, Bayburt, Giresun, Ordu, Trabzon ve Artvin'deki eğitim kurumlarında "Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı" yapıldı.

Rize'de 247 okulda, 4 bin 556 öğretmen ve 54 bin 82 öğrencinin katılımıyla tatbikat gerçekleştirildi.

Çay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ndeki tatbikata, Vali Kemal Çeber, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hakan Dedebağı, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Salih Avcı ve diğer yetkililer katıldı.

Çeber, tatbikat sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, önemli bir eğitimi ve tatbikatı gerçekleştirdiklerini söyledi.

Rize'nin daha çok sel ve heyelanlarla gündeme geldiğini anımsatan Çeber, son değerlendirmelere göre kentin deprem riskinin arttığını vurguladı.

Tatbikat ve eğitimlerle can ile mal kayıplarının asgariye indirildiğine işaret eden Çeber, "Afet risk azaltma planında hangi dere, hangi yol, hangi su risk analizi hazırlanmış durumda. Tedbirleri buna göre alsak afetleri en az kayıpla atlatırız." dedi

Bayburt

Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Bayburt Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde düzenlenen tatbikata öğrencilerle katıldı.

Deprem başlangıcı olan ilk zilin çalmasıyla öğrencilerle "çök-kapan-tutun" yöntemini uygulayan Vali Epcim, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci ve kurum müdürleri, ikinci zilin çalmasının ardından okul bahçesine tek sıra halinde çıkarak bahçede toplandı.

Görevli öğretmenlerin kontrolünde yapılan yoklama ile okulda kimsenin kalmadığından emin olunmasının ardından yönetime bilgi verildi.

Bayburt Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri de okul bahçesinde yangın tatbikatı yaptı.

Giresun

Giresun'da, Sosyal Bilimler Lisesi'nde düzenlenen tatbikat öncesinde, AFAD personeli tarafından tüm sınıflarda Afet Mobil Uygulaması'nın tanıtımı yapıldı.

Daha sonra eş zamanlı olarak sirenlerin çalmasıyla öğrenciler çökme, kapanma ve tutunma hareketlerini yaparak depremden korundu. Bu sırada AFAD personelince öğrencilere sarsıntı anında yapılması gerekenler aktarıldı.

Tatbikatta okulun tahliyesinin ardından öğrenciler toplanma alanında buluştu.

Vali Enver Ünlü, kentte geçen yıl 357 bin 614 kişiye afet eğitimi verildiğini söyledi.

Verilen eğitimleri davranış haline getirebilmenin çok daha önemli olduğunu vurgulayan Ünlü, bu yıl eğitimlerin uygulama aşamasına geçildiğini kaydetti.

Ünlü, Türkiye'nin pek çok afet türünün önemli sıklıkla yaşandığı bir ülke olduğunu dile getirerek, "Şunu unutmayalım ki doğal afetlerin önüne geçmemiz mümkün değil ama afetlere hazır bulunarak, gerekli önlemleri alarak afetlerin vereceği zararı en asgari seviyeye çekmek hep birlikte mümkün. Her an deprem veya başka bir afet olabilir prensibiyle hayatımızı sürdürmeye çalışmalıyız." dedi.

AFAD, UMKE ve itfaiye ekipleri, kullandıkları malzemeleri öğrencilere tanıtarak çadır kurulumunu gösterdi.

Ordu

Ordu'nun Altınordu ilçesinde de "Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı" gerçekleştirildi.

Senaryo gereği, merkez üssü Tokat kırsalında 5,9 büyüklüğünde meydana gelen ve 35 saniye süren deprem nedeniyle İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu, Vali Tuncay Sonel başkanlığında çalışmalarına başladı.

Ordu Fen Lisesi okul binasının ısıtma sisteminde sarsıntı nedeniyle kırım yaşandığı, gaz kaçağına bağlı yangın meydana geldiği, yangın ve yoğun dumandan 1 kişinin etkilendiği bilgisi üzerine de bölgeye ekipler sevk edildi.

Okulun tahliye edilmesinin ardından 8 öğrencinin eksik olduğu belirlendi. Bunun üzerine ekipler, arama kurtarma çalışması gerçekleştirdi. Sağlık ekipleri de kurtarılan öğrencilerin ilk müdahalesini yaptı.

Vali Sonel, Ordu'nun 19 ilçesinde ülke genelinde olduğu gibi ilgili kurum ve kuruluşların katılımıyla tatbikat yaptıklarını anlatarak, "Hakikaten deprem anında tahliye çok önemli, depremdeki ilk 6 saat çok önemli. Biz deprem kuşağında olan bir ülkeyiz ve her an depreme hazırlıklı olmamız lazım." dedi.

Trabzon

Trabzon'da İskenderpaşa Ortaokulu'nda düzenlenen tatbikat öncesi Vali İsmail Ustaoğlu, öğrencilerle bir araya geldi.

Vali Ustaoğlu, tavsiyelerde bulunduğu öğrencilere, "Buralarda bizim aldığımız bilinç, edindiğimiz tecrübe deprem anında çok önem arz ediyor. Bazen saniyelerin ve saliselerin bile çok önemli olduğu anları yaşıyoruz."dedi.

Daha sonra İl Afet ve Acil Durum Müdürü Ömer Kıratlı, öğrencilere deprem anında çökme, kapanma ve tutunma hareketleri ile neler yapılabilecekleri konusunda bilgiler paylaştı.

Eğitimin ardından öğretmenlerin anonsu ve siren sesiyle Vali Ustaoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Burak Fettahoğlu, Kıratlı ile öğrenciler deprem anını yaşadı.

İl protokolü ve öğrenciler okulu görevliler eşliğinde tahliye ederek, okul bahçesindeki toplanma alanında buluştu.

Tatbikatta 580 öğrenci, 42 öğretmen ve 5 personel tahliye edilirken, senaryo gereği depremde yaralanan 2 personel ekipler tarafından kurtarıldı.

Ustaoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin coğrafi konumu itibarıyla ülke açısından herkesi hüzne boğan ve acı hatıraları olan deprem felaketlerinin zaman zaman yaşandığını söyledi.

Özellikle genç nesli bilinçlendirmeyi amaçladıklarını dile getiren Ustaoğlu, "81 ilde tüm il ve ilçelerde bu tatbikatlar yapılıyor. Bizde İskenderpaşa Ortaokulu'nda tatbikatımızı gerçekleştirdik. Bu vesileyle depremde vefat eden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum." dedi.

Okulda gerçekleştirilen tatbikata AFAD, Büyükşehir Belediyesi itfaiye Dairesi, AKUT, TAKAT, 112, UMKE, UDSAK, Türk Kızılayından toplamda 58 personel ve 9 stajyer ile 12 araç görev aldı.

Artvin

Artvin'de Yeni Mahalle İlkokulu ve Ortaokulu'ndaki tatbikatta, öğrencilerin deprem sırasında sınıflarda nasıl korunacağı, deprem sonrası okulun tahliyesi uygulamalı anlatıldı.

Tatbikatın devamında senaryo gereği arama kurtarma ekiplerince enkaz altında kalarak yaralanan 3 öğrenci, arama kurtarma köpeği "Ogin" ve iz takip köpeği "Mercek"in katılımıyla kurtarıldı.

Tatbikat sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Yılmaz Doruk, "Tatbikatta bir deprem esnasında ve sonrasında öğrencilerimizin neler yapması gerekiyor, bunları onlara gösterdik. Bu tatbikatla öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz deneyim kazandı. Sonrasında yaralanma durumu olduğunda bunlara müdahale şeklinde bir tatbikat yaptık. Güzel, başarılı bir tatbikat olduğuna inanıyorum." diye konuştu.

Tatbikata, Artvin Belediye Başkanı Demirhan Elçin, İl Jandarma Komutanı Piyade Albay Mustafa Kılınç, İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen, İl Afet ve Acil Durum Müdür Vekili Kemal Şenlioğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Fahri Acar, İl Sağlık Müdürü Gürol Köroğlu ve diğer ilgililer katıldı.