Bursa ve çevresinde Kovid-19 tedbirleri denetimi - Son Dakika

Bursa ve çevresinde Kovid-19 tedbirleri denetimi

İçişleri Bakanlığının valiliklere gönderdiği "Koronavirüs Denetimleri" konulu genelge kapsamında çarşı ve pazarda denetim yapıldı.

Bursa ve çevresinde Kovid-19 tedbirleri denetimi, System.String[]

İçişleri Bakanlığının valiliklere gönderdiği "Koronavirüs Denetimleri" konulu genelge kapsamında çarşı ve pazarda denetim yapıldı.

Merkez Osmangazi ilçesindeki "Uzun Çarşı", "Kapalı Çarşı" ve Tuz Pazarı"nda, Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu, sosyal mesafe kuralına ve maske kullanımı zorunluluğuna uyulup uyulmadığını denetledi.

Canbolat, koronavirüs tedbirlerine ilişkin genel gidişatı gözlemlediklerini, vatandaşlara hijyen, maske ve sosyal mesafenin önemini hatırlattıklarını söyledi.

İl genelinde ekiplerin oluşturulduğunu, sokak, iş yeri, işletmelerin tamamının denetleneceğini aktaran Canbolat, şunları kaydetti:

"Türkiye genelinde ve Bursa'da vaka sayıları artıyor. Bu dönemi sağlıkla atlatmamız lazım. Vatandaştan ricamız, üç temel kural olan maske, mesafe ve hijyene uymaları. Bu, hem kendi sağlıkları hem de toplum sağlığı için önemli. Bu bir vebaldir. İnsanlar kendilerine dikkat etmiyor olabilir ama çevreye ve çevresindekilere zarar vermemeleri lazım. Bu farkındalığın oluşturulması maksadıyla çarşıları dolaşıyoruz, maskesi olmayanları ikaz ediyoruz. Bugün, dolaştığımız alanların neredeyse tamamında vatandaşımızın neredeyse yüzde 100'ü maske kuralına uyuyor. Bu, bizim açımızdan sevindirici."

Aktaş da vatandaşlara rehberlik etmek adına esnafları selamladıklarını ve ziyaret ettiklerini belirterek, herkesin kendi önlemini alması gerektiğini, tedbiri elden bırakmadan hayata devam edilmesi gerektiğini vurguladı.

Çavuşoğlu ise "Halen 'yeni normal' süreci devam ediyor. Son günlerde maalesef arttığını duyuyoruz. Bu bakımdan hep birlikte farkındalık oluşması için ziyaretler gerçekleştiriyoruz. Önümüzdeki sürece dikkat etmemiz gerekiyor. İnşallah vakalar artmaz, tedbirlere de ihtiyaç duyulmaz." ifadesini kullandı.

Denetime İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Bursa İl Sağlık Müdürü Halim Ömer Kaşıkcı, Bursa Tarihi Çarşı ve Hanlar Birliği Derneği Muhsin Özyıldırım, AK Parti Bursa Milletvekilleri katıldı.

Bilecik

Bilecik'te gerçekleştirilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetimleri Vali Bilal Şentürk başkanlığında yapıldı.

İl merkezindeki halka açık mekanlarda ve iş yerlerinde sağlık ve güvenlik tedbirlerine ilişkin inceleme yapan ekiplere öncülük eden Vali Şentürk, sosyal mesafe ve maske kullanımını denetleyerek vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Şehirlerarası otobüslere binerek maske ve mesafe kurallarına uyulup uyulmadığını inceleyen Şentürk, bir ticari taksiyi de kontrol ederek alınan tedbirler hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Denetimlerde Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Uysal Ağaoğlu ve İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal da hazır bulundu.

Eskişehir

Eskişehir Valiliğince oluşturulan ekipler Odunpazarı, Tepebaşı ilçelerinin yanı sıra kent merkezindeki kafe, lokanta, iş yerleri ile semt pazarlarını denetledi.

Kontroller sırasında maske ve sosyal mesafe kurallarına uymadıkları tespit edilenlere, polis ve zabıta ekiplerince uyarılarda bulunuldu.

Merkez Tepebaşı ilçesindeki denetimlere Eskişehir Vali Yardımcısı ve Tepebaşı Kaymakam Vekili Alper Balcı ile diğer ilgililer katıldı.

Çanakkale

Çanakkale'de, "Sağlık için, hepimiz için" sloganıyla gerçekleştirilen koronavirüs denetiminde, kontrollü sosyal hayat döneminde "Sağlık için, hepimiz için" sloganıyla taksiler, toplu taşıma araçları, alışveriş alanları, lokantalar, kafeteryalar ve açık alanlarda denetimler gerçekleştiriliyor.

Polis ve belediye ekipleri, sosyal mesafe kuralına ve maske kullanımı zorunluluğuna uyulup uyulmadığını denetlerken, sosyal mesafenin korunması, vatandaşların sağlığı için maske kullanılması ve hijyen kurallarına uygun hareket edilmesine yönelik uyarılar yapıldı.

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş da sabah saatlerinde kordon boyunda koronavirüs denetimleri kapsamında, beraberinde İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, İl Sağlık Müdürlüğü personeliyle birlikte işyerlerinde gerçekleştirilen denetimlere katıldı, vatandaşların sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymalarını istedi.

Ezine ilçesinde de 40 kişiden oluşan 9 denetleme komisyonu, lokanta, market, çay bahçesi, pazarlar, berber, ticari taksi, kahvehane, konaklama tesisleri ve benzeri ticari işletmeler ile ilçedeki tüm camilerde denetleme yapıyor.

Kütahya

Kütahya'da Vali Yardımcıları Mustafa Güney ve Halil İbrahim Ertekin Atatürk Bulvarı ve Ali Paşa Mahallesi'nde Kovid-19 tedbirlerini denetledi.

İş yerlerini gezen heyet, çalışanların ve müşterilerin maske ve mesafe konusuna uyup uymadığını kontrol etti.

Vali Yardımcısı Mustafa Güney gazetecilere yaptığı açıklamada, il genelinde oluşturulan ekiplerin denetim yaptığını söyledi.

Gün boyu denetimlerin süreceğini vurgulayan Güney, "Sağlık için güzel bir Kütahya oluşturmak istiyoruz. Aslında halkımızın dikkat edeceği hususlar basit, maske, mesafe ve temizlik. Bunlara dikkat etiğimiz sürece biz bu virüs belasını yeneriz." diye konuştu.

Koronavirüs, Osmangazi, Tepebaşı, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2020 02:11

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bursa ve çevresinde Kovid-19 tedbirleri denetimi - Son Dakika
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