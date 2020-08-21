Bursa ve Eskişehir iş dünyası "doğal gaz rezervi keşfi"ni değerlendirdi - Son Dakika

Bursa ve Eskişehir iş dünyası "doğal gaz rezervi keşfi"ni değerlendirdi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği, Karadeniz'de 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfedildiği müjdesi, Bursa ve Eskişehir iş dünyasında sevinçle karşılandı.

Bursa ve Eskişehir iş dünyası

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği, Karadeniz'de 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfedildiği müjdesi, Bursa ve Eskişehir iş dünyasında sevinçle karşılandı.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye tarihinin en büyük doğal gaz keşfinin gerçekleştirilmesinin enerjide dışa bağımlılığı önemli ölçüde azaltarak ülke ekonomisinde yeni bir dönemi başlatacağını belirtti.

Rezervin Türkiye için hayırlı olmasını dileyen Burkay, şunları ifade etti:

"Türkiye'nin son yıllarda enerjide tam bağımsızlık hedefiyle ortaya koyduğu politikaların bir neticesi olan bu keşif, ekonomide çarpan etkisi sağlayacak. Enerji ithalatı yıllardır Türkiye ekonomisinin ayağındaki en büyük prangaydı. Karadeniz'de gerçekleşen keşifle bu prangaları kırma yolunda önemli bir adım atan Türkiye, artık daha istikrarlı bir büyüme trendi yakalayacak. Rezervin üretimine başlanmasıyla enerji ithalatının azalmasının yanında üretim süreçlerinde enerji girdi maliyetleri de düşecek. İçinden geçtiğimiz bu zor günlerde açıklanan bu müjde sanayicilerimize de önemli bir motivasyon sağlayacak. Bu tarihi başarıya liderlik eden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Sayın Fatih Dönmez, Hazine ve Maliye Bakanımız ve önceki dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Sayın Berat Albayrak ve tüm emeği geçenlere şükranlarımı sunuyorum."

Balkan Rumeli Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği Başkanı Berat Tunakan, enerjinin ciddi manada döviz çıktısına yol açan bir kalem olduğuna işaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği müjdenin cari dengeyi sağlayacak, dışa bağımlılığı azaltacak bir gelişme olduğunu belirten Tunakan, "Ekonominin yanı sıra iş dünyasına moral ve motivasyon sağlayacak bir haber aynı zamanda. Hayırlı uğurlu olsun. Emeği geçenlere çok teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"Bu güzel haberin devamının gelmesi en büyük temennimiz"

Batı Trakya Türkleri Yönetici ve Sanayi İşadamları Derneği Başkanı Ahmet Er de 320 milyar metreküp doğal gaz rezervinin Karadeniz'de bulunmasının Türkiye için çok büyük bir haber olduğunu vurguladı.

Er, açıklamasında "Bu tarihi olaydan dolayı çok sevinçliyiz, gururluyuz. Ülkemiz için çok büyük bir kazanım olacak bu güzel haberin devamının gelmesi de en büyük temennimiz. Ülkemiz için hayırlı uğurlu olsun." ifadelerine yer verdi.

Bebe Çocuk Konfeksiyon Sektörü Sanayici ve İşadamları Derneği Başkanı Ömer Yıldız, "Tüm milletimiz gibi biz de büyük bir sevinç ve gururla müjdeyi aldık. Ben bunun bir başlangıç olacağını, bu adımla hem Karadeniz hem Akdeniz hem de ülkemizin kara topraklarında enerji patlaması yaşanacağını ümit ediyorum. Türkiye'nin yeni bir döneme girdiğini düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Bursa Genç Sanayici İş İnsanları ve Yöneticileri Derneği Başkanı Murat Kaya da Türkiye'nin enerjide, özellikle doğal gazda ciddi oranda dışa bağımlı olduğuna dikkati çekerek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın bu müjdesi, ekonomimiz, haliyle iş dünyası için de önemli rahatlama sağlayacaktır. Bu müjdeli haberden dolayı mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Kayapa Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Yalçın Toy, Türkiye'nin hayallerinden birinin daha gerçekleşmesinin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

"Bu müjde, ülkemizin, milletimizin refah seviyesini daha da artıracak"

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Bursa Şube Başkanı Nihat Alpay, "Son 10 yılın ortalaması açıklanan verilere göre Türkiye'nin enerji ithalatı 40 milyar dolar. Bu çerçevede petrol ve doğal gazla ilgili araştırma faaliyetlerinin ne kadar mühim olduğu ortaya çıkıyor. Bu faaliyetlerin Akdeniz'de de sürdüğünü görüyoruz. Bu enerji ihtiyacımızın kendi imkanlarımızla karşılanıyor olması milli bağımsızlık açısından da son derece önemli. Cumhurbaşkanımıza ve tüm emeği geçenlere teşekkürler. Milletimize hayırlı olsun." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye Genç İş Adamları Derneği Bursa Şube Başkanı Ersoy Tabaklar, Türkiye'nin doğal gaz için dışarıya ciddi miktarda ödeme yaptığını anımsattı.

Erdoğan'ın müjde olarak duyurduğu rezervin, ülkenin uzun yıllar doğal gaz ihtiyacını karşılayacağını belirten Tabaklar, rezervin dışa bağımlılığı azaltacağına işaret etti.

Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği Bursa Şube Başkanı Mustafa Kemal Şerbetçioğlu da açıklamasında şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı Karadeniz'de keşfedilen doğal gazın ülkemizin önünü açacağına ve enerjide dışa bağımlılığını azaltacağına olan inancımız tamdır. Bu müjde, ülkemizin, milletimizin refah seviyesini daha da artıracaktır. Başta şahsım olmak üzere TÜMSİAD ailesi olarak bu güzel müjdenin hayırlı olmasını temenni ediyor, Sayın Cumhurbaşkanımız ve emeği geçenlere de şükranlarımı sunuyorum."

"Milletimizin parası ülkemizde kalacak"

Eskişehir Ticaret Odası Başkanı Metin Güler, son yıllarda atılan adımlarla yeni enerji ve yer altı kaynaklarına ulaşılmasının büyük önem taşıdığını dikkati çekerek şunları ifade etti:

"Türkiye'nin kararlılıkla ve uzun yıllardır sürdürdüğü tam bağımsız enerji üretimi çalışmaları neticesinde Fatih sondaj gemisi tarafından Karadeniz'de doğal gaz rezervi keşfedilmesi milletimizin ve ülkemizin geleceği adına son derece sevindiricidir. Türkiye'nin enerjiye olan ihtiyacı her geçen gün artmakta, enerjide yurt dışına bağımlı olmamız dövize olan ihtiyacımızı ve buna bağlı olarak da cari açığımızı yükselmektedir. Mavi Vatan'ımızda atılan adımlar Türkiye'nin enerji üretimindeki yönünün değişmesini, yurt dışına olan enerji bağımlılığımızın azalmasını sağlayacaktır. Enerji ithalatımızın azalması sebebiyle milletimizin parası ülkemizde kalacaktır. Ayrıca açıklanan doğal gaz rezerv miktarının büyüklüğü ve yeni rezerv potansiyelleri sebebiyle Türkiye enerji üretiminde de önemli bir noktaya gelecek, bölgedeki konumu da değişecektir."

Güler, Akdeniz ve Karadeniz'de yürütülen sondaj çalışmalarının yeni yer altı kaynaklarına ulaşılmasına vesile olmasını, bu sayede ülkenin enerji üretiminde üst sıralara yükselmesini diledi.

Eskişehir, Karadeniz, Türkiye, Bursa, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2020 17:29

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Bursa ve Eskişehir iş dünyası 'doğal gaz rezervi keşfi'ni değerlendirdi - Son Dakika Ekonomi

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