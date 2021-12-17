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Bursa ve İstanbul arası arabalı feribot dönemi sona eriyor - Son Dakika

Bursa ve İstanbul arası arabalı feribot dönemi sona eriyor

17.12.2021 12:24

Bursa ve İstanbul arası arabalı feribot dönemi sona eriyor Yılbaşından itibaren İDO, Mudanya - Yenikapı arabalı feribot seferlerine son veriyor Feribotları İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden kiralayan İDO'nun bakım maliyetleri konusunda CHP'li belediye ile anlaşmazlığa düşerken, artan...

Bursa ve İstanbul arası arabalı feribot dönemi sona eriyor

Yılbaşından itibaren İDO, Mudanya - Yenikapı arabalı feribot seferlerine son veriyor

Feribotları İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden kiralayan İDO'nun bakım maliyetleri konusunda CHP'li belediye ile anlaşmazlığa düşerken, artan mazot maliyetlerini de bahane ederek Mudanya - Yenikapı seferlerini yapan 2 feribotun faaliyetlerine son vermeye hazırlandığı öğrenildi

BURSA - Bursa ve İstanbul arasındaki deniz yolu ile yolcu taşımacılığının 14 yıldır en önemli aktörlerinden biri olan Mudanya'dan İstanbul'a arabalı feribot seferleri tarih oluyor.

2007 ve 2008 yılından bu yana milyonlarca yolcu taşıyan Orhangazi 1 ve Osmangazi 1 arabalı feribotlarının bakım masrafları konusunda CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile anlaşamayan İDO, yılbaşından itibaren artan mazot fiyatlarını da gerekçe göstererek Güzelyalı iskelesinden İstanbul'a olan seferleri sonlandırmaya hazırlanıyor.

Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO)'nun İstanbul seferlerine başlaması, Osmangazi Köprüsü ve Bursa - İzmir - İstanbul otoyolunun hizmete girmesi ile Bursa'da büyük bir darbe alan İDO, 14 yıldır Bursa - İstanbul arasında milyonlarca yolcu taşıyan Orhangazi ve Osmangazi feribotlarının seferlerine yılbaşından itibaren son veriyor.

Her ikisi de vefat eden İstanbul Eski Belediye Başkanı Kadir Topbaş ve Bursa Eski Belediye Başkanı Hikmet Şahin döneminde birer yıl arayla o zaman Başbakan olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete alınan Osmangazi 1 ve Orhangazi 1 arabalı feribotlarını İstanbul Büyükşehir Belediyesinden kiralayan İDO'nun, büyükşehir belediyesinin yeni yönetimiyle anlaşamadığı bildirildi.

Kiralama süreleri biten ve bakım zamanı gelen her iki feribotu bakımları belediye tarafından yapıldıktan sonra kiralamak isteyen İDO; CHP'li belediyeden olumsuz cevap alınca çıkmaza düştü. Artan mazot fiyatlarını da gerekçe gösteren İDO 1 Ocak'tan itibaren Güzelyalı - Yenikapı arasında sefer yapan her iki arabalı feribotunda seferlerini sonlandırmaya karar verdi.

İDO Bursa İskelesi Tarihçesi

İDO Bursa İskelesi, Türkiye'deki en köklü iskelelerden biri olarak biliniyor. Tarihi, Osmanlı Devleti'nin ilk dönemlerine dayanan Bursa İskelesi, günümüze kadar şehri Marmara Bölgesi'ne bağlayan en önemli merkez konumunda yer aldı. Ulaşımın her zaman bel kemiği olan Mudanya Güzelyalı'daki İDO Bursa İskelesi, önemli tarihi olaylara da şahit oldu. Osmanlı'daki en uzun taht kavgalarından biri olan Cem Sultan ile II.Beyazıd arasındaki olaylarda, Cem Sultan, ordularını Mudanya İskelesi'ni kullanarak İstanbul'a ulaştırmak istedi.

Bursa İskelesi 19.Yüzyılın ortalarına kadar ciddi bir değişiklik yaşamadı. Fakat 1840 yılından itibaren başlayan çalışmalarla, önce dalga kıranlar yapılıp ardından liman geliştirildi. Daha sonraki dönemde ise Bursa İskelesi'ne vapur seferleri düzenlemeye başlandı. 1844 yılında Sultan Abdülmecid ülke gezisine çıktığı zaman Bursa İskelesi'ne vapurla geldi. 20. Yüzyılda ise iskele yapısal anlamda iyice geliştirilmiş ve birçok farklı yerden vapur seferleri yapılmaya başlandı.

İDO Bursa İskelesi, Marmara Denizi'ndeki en önemli ulaşım noktalarından biri konumunda yer alıyor. Her gün yapılan seferler ile başta İstanbul olmak üzere birçok şehri Bursa'ya bağlayarak binlerce yolcunun güvenli ve hızlı bir şekilde şehre ulaşmasını sağlıyor.

İDO Bursa İskelesi, Mudanya'da bulunan Eğitim Mahallesi, Burgaz Caddesi üzerinde yer alıyor. Mudanya'da en fazla ziyaret edilen yerlerden biri olan İDO Bursa İskelesi, merkezi konumu sayesinde kolayca bulunabiliyor.

Bursa ve İstanbul arası arabalı feribot dönemi sona eriyor
Bursa ve İstanbul arası arabalı feribot dönemi sona eriyor
Bursa ve İstanbul arası arabalı feribot dönemi sona eriyor
Bursa ve İstanbul arası arabalı feribot dönemi sona eriyor

İstanbul Deniz Otobüsleri, İstanbul, Mudanya, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bursa ve İstanbul arası arabalı feribot dönemi sona eriyor - Son Dakika


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