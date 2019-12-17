Bursa ve istanbul'da silah ticareti yaptıkları belirlenen 9 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Bursa ve istanbul'da silah ticareti yaptıkları belirlenen 9 şüpheli yakalandı

7 saat önce

Bursa ve İstanbul'da silah ticareti yaptıkları belirlenen 9 şüpheli yakalandıBursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Bursa ve İstanbul'da kaçak silah ticareti yaptıkları öne sürülen 9 şüpheliyi gözaltına aldı.

Bursa ve İstanbul'da silah ticareti yaptıkları belirlenen 9 şüpheli yakalandı

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Bursa ve İstanbul'da kaçak silah ticareti yaptıkları öne sürülen 9 şüpheliyi gözaltına aldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yasa dışı yollardan temin ettikleri silahları piyasaya sürdükleri, silah tamir atölyesinde imalat ve gizleme yaptıkları ve kurusıkı tabancaların namlularını açarak normal tabanca haline getirdikleri tespit edilen kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Eylül ayından bu yana yürüttükleri teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen jandarma ekipleri, belirlenen 13 şüphelinin Bursa ve İstanbul'daki adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi.

Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığı ekiplerin de katıldığı operasyonda 28 tabanca,15 av tüfeği, bin 87 tabanca mermisi, bin 227 av tüfeği mermisi, 2 el telsizi ile susturucu ve muhtelif tabanca parçaları ele geçirilirken, 9 şüpheliyi gözaltına aldı. Aranan 2 şüphelinin tutuklu olduğunu belirleyen ekipler, firari 2 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Bursa ve istanbul'da silah ticareti yaptıkları belirlenen 9 şüpheli yakalandı

İstanbul, Jandarma, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 11:48 Kaynak: DHA
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