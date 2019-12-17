Bursa ve İstanbul'daki eş zamanlı "silah" operasyonunda 9 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bursa ve İstanbul'daki eş zamanlı 'silah' operasyonunda 9 gözaltı - Son Dakika

Bursa ve İstanbul'daki eş zamanlı "silah" operasyonunda 9 gözaltı

6 saat önce

Bursa ve İstanbul'da kaçak silah ticareti yaptıkları öne sürülen 9 şüpheli gözaltına alındı.

Bursa ve İstanbul'da kaçak silah ticareti yaptıkları öne sürülen 9 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "yasa dışı yollardan temin ettikleri silahları piyasaya süren, silah tamir atölyesinde imalat ve gizleme yapan ayrıca kurusıkı tabancaların namlularını açarak normal tabanca haline getirdikleri" tespit edilen kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, eylül ayından bu yana yürüttükleri teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen 13 zanlının Yıldırım, Gürsu, Nilüfer, Osmangazi ve Karacabey ilçeleri ile İstanbul'daki adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi.

Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığı ekiplerin de katıldığı operasyonda 28 tabanca,15 av tüfeği, bin 87 tabanca mermisi, bin 227 av tüfeği mermisi, 2 el telsizi ile susturucu ve muhtelif tabanca parçaları ele geçirildi.

Operasyon kapsamında şüphelilerden G.K, H.K, S.A, E.K, G.Ö, A.Ö, A.K, E.E. ve K.S'yi gözaltına alan ekipler, B.K. ve Y.D'nin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Bursa ve İstanbul'daki eş zamanlı silah operasyonunda 9 gözaltı

İstanbul, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 08:30 Kaynak: AA
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