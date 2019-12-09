Son Dakika Haberleri: Bursa ve İstanbul'daki eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda 31 gözaltı
Son Dakika Güncel Bursa ve İstanbul'daki eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda 31 gözaltı - Son Dakika

Bursa ve İstanbul'daki eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda 31 gözaltı

6 saat önce

Bursa ve İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 31 şüpheli gözaltına alındı.

Bursa ve İstanbul'daki eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda 31 gözaltı, System.String[]

Bursa ve İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 31 şüpheli gözaltına alındı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti" yaptığı tespit edilen zanlılarla ilgili çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takibin ardından Bursa ve İstanbul'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Özel harekat ve çevik kuvvet polislerinin katılımıyla narkotik dedektör köpeklerinin de kullanıldığı operasyonda 31 zanlı yakalandı.

Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda 987 gram sentetik uyuşturucu, 10 gram esrar, 28 sentetik ecza, 18 uyuşturucu tablet, ruhsatsız tabanca, hassas terazi ve 12 bin lira sahte para ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

İstanbul, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 01:10 Kaynak: AA
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