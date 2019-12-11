Bursa ve İstanbul'daki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 32 şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika

Bursa ve İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 32 şüpheli adliyeye gönderildi.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti" yaptıkları iddiasıyla yakalanan 32 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, daha sonra adliyeye sevk edildi.

Polis tarafından teknik ve fiziki takibin ardından Bursa ve İstanbul'da belirlenen adreslere özel harekat ve çevik kuvvet ekiplerinin katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenlenmişti. Narkotik dedektör köpeklerinin de kullanıldığı operasyonda 32 zanlı yakalanmış, 987 gram sentetik uyuşturucu, 10 gram esrar, 28 sentetik ilaç, 18 uyuşturucu tablet, ruhsatsız tabanca, hassas terazi ve 12 bin lira sahte para ele geçirilmişti.