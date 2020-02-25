Bursa ve Kocaeli'de yakalanan DEAŞ'lılar adliyede - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Bursa ve Kocaeli'de yakalanan DEAŞ'lılar adliyede - Son Dakika

Bursa ve Kocaeli'de yakalanan DEAŞ'lılar adliyede

6 saat önce

Bursa'da yakalanan DEAŞ'lı infazcı sözde komutan ve oğlu, ek gözaltı süresi talebi için adliyeye sevk edildi.

Bursa ve Kocaeli'de yakalanan DEAŞ'lılar adliyede, System.String[]

Bursa'da yakalanan DEAŞ'lı infazcı sözde komutan ve oğlu, ek gözaltı süresi talebi için adliyeye sevk edildi.


Bütün dünyada savaş suçlusu olarak aranan, terör örgütü DEAŞ'ın infaz timinde bulunan, Deyrizor'a bağlı El Meadin ve El Bukemal bölgelerinde komutanlık yapan ve Bursa'nın İnegöl ilçesinde yakalanan Abu Taki Alshamy kod adlı Yusuf El Abdulkerim ile örgüt üyesi oğlu Kemal El Hacı, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde devam eden işlemlerinin ardından gözatlı sürelerinin uzatılması için adliyeye sevk edildi. Ayrıca Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında yakalanarak Bursa'ya getirilen sözde komutanın eşi Büşra Abdülrezzak ve diğer oğlu Vail El Hasan, emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - BURSA

Emniyet Müdürlüğü, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 11:52 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Bursa'nın Dedeler köyünde Selahaddin Buhrani Hazretlerine saygıdan 600 yıldır davul ve zurna çalınmıyor
Uzman raporundaki "Sperm" detayı tecavüzle suçlanan profesörü zora sokacak İş yerinde mahsur kalan kedi, 20 gündür kapı altından atılan yiyeceklerle besleniyor Ünlü iş insanı Ali Armağan'ın 14 yaşındaki oğlu intihar etti

Son Dakika Haberleri
18:41 Jackie Chan, corona virüs yüzünden karantinaya mı alındı? Açıklama geldi
18:14 Nusret sınırları zorladı, meşhur hareketini bu kez gökyüzünde yaptı
18:11 Kuru üzümün faydaları nelerdir? Siyah, sarı ve çekirdekli kuru üzüm faydaları
18:11 Endoskopi nedir? Endoskopi nasıl yapılır
17:41 Leblebinin faydaları nelerdir? Beyaz ve sarı leblebi faydaları

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2020 18:49:45. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bursa ve Kocaeli'de yakalanan DEAŞ'lılar adliyede - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]