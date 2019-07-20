Bursa ve Konya işbirliği için bir araya geldi
51 dakika önce
Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği (TÜMSİAD) Bursa Şubesi, Konya Şubesi ile bir araya gelerek çeşitli görüş alışverişinde bulundu.
Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği (TÜMSİAD) Bursa
Şubesi, Konya
Şubesi ile bir araya gelerek çeşitli görüş alışverişinde bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 03:07
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