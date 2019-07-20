Son Dakika Haberleri: Bursa ve Konya işbirliği için bir araya geldi
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Bursa ve Konya işbirliği için bir araya geldi

51 dakika önce

Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği (TÜMSİAD) Bursa Şubesi, Konya Şubesi ile bir araya gelerek çeşitli görüş alışverişinde bulundu.

Bursa ve Konya işbirliği için bir araya geldi, System.String[]
Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği (TÜMSİAD) Bursa Şubesi, Konya Şubesi ile bir araya gelerek çeşitli görüş alışverişinde bulundu.
Konya, Bursa, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 03:07 
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