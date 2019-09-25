Bursa ve Niğde arasında sinerji sağlanacak

BTSO ve Niğde TSO, iki il arasındaki sanayi ve ticaret işbirliklerini artırmak için harekete geçti. BTSO'da düzenlenen toplantıda Niğde'deki yatırım fırsatları Bursalı sanayicilere anlatılırken, toplantının sonunda Niğde TSO ile BTSO arasında işbirliği protokolü imzalandı.