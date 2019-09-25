Bursa ve Niğde arasında sinerji sağlanacak
30 dakika önce
BTSO ve Niğde TSO, iki il arasındaki sanayi ve ticaret işbirliklerini artırmak için harekete geçti.
BTSO ve Niğde TSO, iki il arasındaki sanayi ve ticaret işbirliklerini artırmak için harekete geçti. BTSO'da düzenlenen toplantıda Niğde'deki yatırım fırsatları Bursalı sanayicilere anlatılırken, toplantının sonunda Niğde TSO ile BTSO arasında işbirliği protokolü imzalandı.
Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 01:15
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