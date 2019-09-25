Son Dakika Haberleri: Bursa ve Niğde arasında sinerji sağlanacak
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Bursa ve Niğde arasında sinerji sağlanacak

30 dakika önce

BTSO ve Niğde TSO, iki il arasındaki sanayi ve ticaret işbirliklerini artırmak için harekete geçti.

Bursa ve Niğde arasında sinerji sağlanacak, System.String[]

BTSO ve Niğde TSO, iki il arasındaki sanayi ve ticaret işbirliklerini artırmak için harekete geçti. BTSO'da düzenlenen toplantıda Niğde'deki yatırım fırsatları Bursalı sanayicilere anlatılırken, toplantının sonunda Niğde TSO ile BTSO arasında işbirliği protokolü imzalandı.

Bursa Ticaret Ve Sanayi Odası, Niğde, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 01:15 
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