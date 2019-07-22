Son Dakika Haberleri: “Bursa ve Uludağ’ın marka değerine katkı sağlayacak”
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“Bursa ve Uludağ’ın marka değerine katkı sağlayacak”

31 dakika önce

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, BTSO Yönetim Kurulu ve Meclis Üyeleri ile birlikte UYEM projesinde devam eden çalışmaları yerinde inceleyip bilgi aldı.

“Bursa ve Uludağ’ın marka değerine katkı sağlayacak”, System.String[]
BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, BTSO Yönetim Kurulu ve Meclis Üyeleri ile birlikte UYEM projesinde devam eden çalışmaları yerinde inceleyip bilgi aldı.
Bursa Ticaret Ve Sanayi Odası, İbrahim Burkay, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 10:17 
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