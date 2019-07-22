“Bursa ve Uludağ’ın marka değerine katkı sağlayacak”
31 dakika önce
BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, BTSO Yönetim Kurulu ve Meclis Üyeleri ile birlikte UYEM projesinde devam eden çalışmaları yerinde inceleyip bilgi aldı.
BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay
, BTSO Yönetim Kurulu ve Meclis Üyeleri ile birlikte UYEM projesinde devam eden çalışmaları yerinde inceleyip bilgi aldı.
Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 10:17
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