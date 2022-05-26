Balıkesir'de "Müsilaj Operasyonu"nda 10 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Balıkesir'de "Müsilaj Operasyonu"nda 10 şüpheli yakalandı

26.05.2022 15:44

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde mafya tipi organize suç örgütleri ve bu örgütlere silah temini sağlayan suç gruplarına yönelik 16 ilde "Müsilaj" adı verilen operasyon kapsamında Balıkesir'de 10 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde mafya tipi organize suç örgütleri ve bu örgütlere silah temini sağlayan suç gruplarına yönelik 16 ilde "Müsilaj" adı verilen operasyon kapsamında Balıkesir'de 10 şüpheli gözaltına alındı.

Balıkesir Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, "Müsilaj Operasyonu" kapsamında il merkezi, Susurluk, Ayvalık, Edremit ve Gömeç'te çeşitli adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 12 şüpheliden 10'u gözaltına alındı, 7 tabanca, 6 tüfek, 8 şarjör, 361 fişek, 70 kartuş, 2 muşta, 1 kılıç, 2 kama, 2 kelepçe, 1 sustalı bıçak, 6 bıçak ele geçirildi.

Ekipler, iki zanlıyı yakalama çalışmasını sürdürüyor.

Balıkesir'de Müsilaj Operasyonu nda 10 şüpheli yakalandı
Balıkesir'de Müsilaj Operasyonu nda 10 şüpheli yakalandı
Balıkesir'de Müsilaj Operasyonu nda 10 şüpheli yakalandı
Balıkesir'de Müsilaj Operasyonu nda 10 şüpheli yakalandı
Balıkesir'de Müsilaj Operasyonu nda 10 şüpheli yakalandı

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Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Balıkesir'de "Müsilaj Operasyonu"nda 10 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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