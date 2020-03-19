Son Dakika › Güncel › Bursa ve Yalova sağlık çalışanlarına destek için alkış tuttu - Son Dakika
Bursa ve Yalova sağlık çalışanlarına destek için alkış tuttu
6 saat önce
BURSA ve Yalova'da vatandaşlar, saat 21.00'de koronavirüse karşı 24 saat mücadele eden sağlık çalışanlarına destek için balkon ve pencerelerde alkış tuttu.
BURSA ve Yalova
'da vatandaşlar, saat 21.00'de koronavirüse karşı 24 saat mücadele eden sağlık çalışanlarına destek için balkon ve pencerelerde alkış tuttu.
Yeni tip koronavirüs(Kovid-19) vakaları Türkiye'de artarken, salgınla mücadele eden sağlık çalışanlarına destek amacıyla bugünden itibaren her akşam saat 21'de alkışlama çağrısına Bursa ve Yalova'da yaşayanlar da katıldı. Her iki kentte saat 21.00'de pencere ve balkonlara çıkan vatandaşlar dakikalarca alkışlayıp, sağlık çalışanlarına destek verdi.
- Bursa
Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 09:59 Kaynak: DHA
Son Dakika Sağlık Bakanlığı, online koronavirüs testi imkanı tanıyan siteyi devreye soktu İsmail Saymaz'dan karantina açıklaması: Programa katıldığımız Ender Saraç var Koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanları Türkiye'nin her yerinde alkışlandı Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara'dan hayati uyarı: Bu hastalık tehlikeli