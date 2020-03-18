Bursa Vergi Dairesinde korona şüphesi - Son Dakika

Bir hafta önce Türkiye'ye giriş yapıp Bursa'ya gelen Kuveytli aile, Bursa Vergi Dairesinde görevliler tarafından tespit edilince polis eşliğinde hastaneye götürüldü. Kuveytli baba kızın vergi dairesinde işlem yaptırdığı bölüm ile vergi dairesinin giriş çıkışları ise kapatıldı.



Kuveyt'ten geçtiğimiz hafta Türkiye'ye geldikleri öğrenilen 7 kişilik aile, daha önce Bursa'ya gelen yakınlarının yanına yerleşti. Bursa'da ticaret yapmak isteyen 50-55 yaşlarındaki Kuveyt asıllı baba ile 25-30 yaşlarındaki kızı öğle saatlerinde vergi numarası çıkarmak için Nilüfer ilçesindeki Bursa Vergi Dairesine geldi. Vergi numarası verecek olan görevli memur, yabancı uyruklu şahısların pasaportlarına baktığında bir hafta önce yurda giriş yaptıklarını fark ederek, durumu amirlerine bildirdi. Olay polise ve 112 sağlık ekiplerine aktarıldı. Olay yerine gelen sağlık görevlileri, Kuveytli baba ve kızına maske takıp polis eşliğinde Çekirge Devlet Hastanesine götürdü. Baba kıza burada korona testi yapılacağı belirtildi. Kuveytli baba kızın vergi dairesinde işlem yaptırdığı bölüm ile vergi dairesinin giriş çıkışları ise kapatıldı.



Öte yandan Kuveytli ailenin diğer fertlerinin de araştırıldığı öğrenildi. - BURSA