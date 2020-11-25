Bursa'ya 13 milyarlık ek ulaşım bütçesi - Son Dakika

Bursa'ya 13 milyarlık ek ulaşım bütçesi

25.11.2020 12:44
Bursa'ya 13 milyarlık ek ulaşım bütçesi, System.String[]

Balkan Rumeli Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği'nin (BALKANTÜRKSİAD) Yönetim Kurulu toplantısına katılan AK Parti Bursa Milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Ahmet Kılıç, Bursa'nın ulaşım projeleri için 2021 yılı bütçesinde 13 milyar liralık ilave kaynak ayrıldığını açıkladı.

Balkan Rumeli Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği'nin (BALKANTÜRKSİAD) Yönetim Kurulu toplantısına katılan AK Parti Bursa Milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Ahmet Kılıç, Bursa'nın ulaşım projeleri için 2021 yılı bütçesinde 13 milyar liralık ilave kaynak ayrıldığını açıkladı. Vekil Kılıç, "Gerek hızlı tren gerekse Bursa Şehir Hastanesi'ne ulaşım kolaylığı sağlayacak metro hattı çalışmaları aralıksız devam edecek" dedi.

Online gerçekleşen toplantıda BALKANTÜRKSİAD Başkanı Berat Tunakan'ın Dernek çalışmaları hakkındaki açıklamalarının ardından gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan AK Parti Bursa Milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Ahmet Kılıç, "Pandemi süreci bütün ülkeleri sosyal ve ekonomik yönden etkiledi. Türkiye bu dönemde ülkemizin geleceği açısından dış politikada önemli kazanımlar elde etti. Salgın ile mücadelede pek çok ülkeye kıyasla başarılı sonuçlar almış durumdayız. Aşı çalışmaları konusunda ilerleme kaydediyoruz. Dünyada ekonomik tabloda önemli bir dalgalanma yaşanıyor ve ciddi bir daralma söz konusu. Çok yönlü bir süreçteyiz. Bu aşamada Türkiye'nin önümde büyük bir fırsat eşitliği görülüyor. Ham sanayicimiz hem işadamımız pek çok noktada bilhassa üretim noktasında avantajlara sahip" şeklinde konuştu.

"2021 Bütçesinde Bursa'ya önemli pay ayrıldı"

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki çalışmaları hakkında da bilgi veren Vekil Kılıç, 2021 yılı bütçesinde Bursa'ya önemli paylar ayrıldığını söyledi.

Vekil Kılıç şunları söyledi: "Bizler de çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdürüyoruz. Ülkemizin 2021 yılı bütçesi bir önceki yıl bütçe kanununa göre yüzde 22.9 oranındaki artışla 1 trilyon 95,5 milyar TL'den 1 trilyon 346,1 milyar TL'ye çıkmıştır. Eğitimden sağlığa, iç işlerimden milli savunmaya, ticaretten teknolojiye kadar modern dünya hedefleri için güzel bir bütçe oluşturuldu. 2021 yılı bütçesinde Bursa'mıza da önemli paylar ayrıldı. Bursa üretim kapasitesi ile Türkiye'nin itici gücü ve her alanda potansiyelini daha da artırıyor. Bursa'nın devletimizin yatırımlarından da en üst düzeyde yararlanması hususunda gayret gösteriyoruz. 2021 yılında ekonomik faaliyetler yönüyle salgın öncesi dönemdeki seviyelere ulaşacağımızı ümit ediyoruz."

Bursa'nın Ulaşımına 13 milyar liralık ek kaynak

Vekil Kılıç Bursa'nın ulaşım projeleri ile ilgili de, "Hızlı tren çalışmaları için kalan 106 kilometrelik kısım ile ilgili 2021 yılı bütçesinde 11 milyar lira para ayrıldı. Çalışmalar aralıksız devam edecek Cumhuriyetimizin 100.'ncü yılında, 2023'te Bursa'dan Ankara'ya hızlı tren ile gidip gelebileceğiz. Ayrıca Bursa Şehir Hastanesi'ne ulaşım kolaylığı sağlayacak metro hattı için 2 milyar lira da ilave bütçe aldık. Bu proje de 2 yıl gibi bir sürede hayata geçecek. Bursa'ya 2021 yılı bütçesinde toplamda 13 milyar liralık ilave destek aldık. Bu konuda Ulaştırma Bakanımıza da destekleri için teşekkür ediyoruz" dedi. - BURSA

Bursa'ya 13 milyarlık ek ulaşım bütçesi

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Milletvekili, AK Parti, Bursa, Politika, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Bursa'ya 13 milyarlık ek ulaşım bütçesi - Son Dakika


Son Dakika

Gonca Vuslateri, Hakan Altun ile aşkını ilan etti: Çok mutluyuz Sokak ortasında lüks cipte infaz: 2 kişi yaşamını yitirdi Tolgahan Sayışman ve Almeda Abazi çifti ikinci bebeklerinin müjdesini verdi Erdoğan'dan Arınç'a bir tepki daha: Türkiye'de hiçbir şey yapılmamış gibi konuşmalarını kabul edemeyiz HDP'li Hasan Özgüneş'in "Mustafa Kemal, Kürdistan'a geldi" sözleri Meclis'i karıştırdı Masumlar Apartmanı'na damga vuran sahne! Gülben, Esra'ya gözleri oyulmuş bebek yolladı Türk profesör Uğur Şahin'in koronavirüs aşısı, Hacettepe'de eksi 72 derecedeki dolapta saklanıyor Boşanmak istedi diye çocuklarının gözü önünde karısının boğazı kesti: Daha öldüremedim, nereye?
Terim isyanında haklı çıktı, Kayserispor maçında oyunun 10 dakikadan fazla durduğu ortaya çıktı Terim isyanında haklı çıktı, Kayserispor maçında oyunun 10 dakikadan fazla durduğu ortaya çıktı         
13:54
Kızılay'dan 'askıda pizza' kampanyası Kızılay'dan 'askıda pizza' kampanyası         
13:39
Merkel'in Bakanlar Kurulu toplantısı yaptığı sırada bir saldırgan, Başbakanlık binasına araçla saldırı girişiminde bulundu Merkel'in Bakanlar Kurulu toplantısı yaptığı sırada bir saldırgan, Başbakanlık binasına araçla saldırı girişiminde bulundu         
13:15
Yukatel Denizlispor'da Robert Prosinecki dönemi sona erdi Yukatel Denizlispor'da Robert Prosinecki dönemi sona erdi         
12:48
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli korona aşısı için tarih verdi: Nisan ayında uygulama seviyesine getirmeyi planlıyoruz Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli korona aşısı için tarih verdi: Nisan ayında uygulama seviyesine getirmeyi planlıyoruz         
12:06
Gelecek Partisi'nin Gelecek Partisi'nin "kadına şiddet" temalı videosu büyük beğeni topladı         
11:52
Reuters: Erdoğan, döviz rezervleri eriyince Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal'ı görevden aldı Reuters: Erdoğan, döviz rezervleri eriyince Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal'ı görevden aldı         
11:19
KKTC'nin yerli ve milli otomobili Günsel, anavatanında tam not aldı KKTC'nin yerli ve milli otomobili Günsel, anavatanında tam not aldı         
10:54
Paylaşımlarından dolayı MasterChef Türkiye'den diskalifiye edilen Uğur Yılmaz Deniz, Instagram hesabını yorumlara kapattı Paylaşımlarından dolayı MasterChef Türkiye'den diskalifiye edilen Uğur Yılmaz Deniz, Instagram hesabını yorumlara kapattı         
10:16
1 Aralık'tan itibaren onayı olmayan vatandaşa ticari mesaj ve e-posta gönderilemeyecek 1 Aralık'tan itibaren onayı olmayan vatandaşa ticari mesaj ve e-posta gönderilemeyecek         
10:16
Milyonluk kabloyu odun doğrar gibi doğrayıp kamyonete yüklediler! O anlar kamerada Milyonluk kabloyu odun doğrar gibi doğrayıp kamyonete yüklediler! O anlar kamerada         
09:47
Yıllardır komada olan Kenan Işık'tan müjdeli haber geldi Yıllardır komada olan Kenan Işık'tan müjdeli haber geldi         
09:32
Korkutan vaka artışı sonrasında Bilim Kurulu bugün toplanıyor! Bakan Koca, toplantı sonrasında açıklama yapacak Korkutan vaka artışı sonrasında Bilim Kurulu bugün toplanıyor! Bakan Koca, toplantı sonrasında açıklama yapacak         
08:56
Koronavirüs vakaları artınca 'beyran' ilgi görmeye başladı Koronavirüs vakaları artınca 'beyran' ilgi görmeye başladı         
07:57
Cinsel ilişki teklifini reddeden sevgilisini vurdu, çıkan arbedede canından oldu Cinsel ilişki teklifini reddeden sevgilisini vurdu, çıkan arbedede canından oldu         
07:05
Yüz binlerce kişi izledi! Düğünde geline yanlışlıkla tekme atan damat TikTok'da viral oldu Yüz binlerce kişi izledi! Düğünde geline yanlışlıkla tekme atan damat TikTok'da viral oldu         
19:19
Böyle vahşet görülmedi! Annesi doğum yaparken 6 yaşındaki çocuğunun başını kesti Böyle vahşet görülmedi! Annesi doğum yaparken 6 yaşındaki çocuğunun başını kesti         
17:33
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.11.2020 13:59:55. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Bursa'ya 13 milyarlık ek ulaşım bütçesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei