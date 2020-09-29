- Bursa'ya 15 bin kişi kapasiteli cezaevi - Son Dakika

- Bursa'ya 15 bin kişi kapasiteli cezaevi

- Bursa'ya 15 bin kişi kapasiteli cezaevi Bursa'da 15 bin kişi kapasiteli cezaevinin yapılacağı yer belli oldu.

- Bursa'ya 15 bin kişi kapasiteli cezaevi

BURSA - Bursa'da 15 bin kişi kapasiteli cezaevinin yapılacağı yer belli oldu. Önümüzdeki yıl içinde 319 bin metrekare alanda başlanacak cezaevinin inşaatı 1 sene gibi kısa zamanda bitirilmesi planlanıyor.

Bursa ve bölgesine hizmet verecek yüksek güvenlikli, 15 bin kişi kapasiteli cezaevi Kestel ilçesinin Soğuksu Mahallesi'nde 319 bin metrekarelik alan üzerinde inşa edilecek. 2021 yılı içinde inşaatına başlanması beklenen cezaevinin bir yıl gibi kısa zamanda tamamlanması hedefleniyor. İhlas Haber Ajansı'na konu ile ilgili açıklamalarda bulunan AK Parti Bursa Milletvekili Atilla Ödünç, "Adalet Bakan yardımcılarımız Uğurhan Kuş ve Zekeriya Birkan ile yaptığımız görüşmeler neticesinde Bursa'ya yapılacak cezaevinin yeri netleşti. Bursa'nın Kestel ilçesinin Soğuksu Mahalle sınırları içinde 319 bin metrekarelik alana inşa edilecek cezaevi ile özellikle Bursa ve çevresine hitap edecek. Yüksek güvenlikli bir cezaevi olacak. Burada önemli olan cezaevinin konum olarak hem Ankara'nın hem Bursa'nın baktığı açıdan doğru bir noktada olmasıdır. Kestel Belediye Başkanımız Önder Tanır ve AK Parti Kestel İlçe Başkanı Sinan Aktaş ile birlikte bakan yardımcılarımızı ziyaret ettik. Burada ilçenin ön gördüğü noktada yakında yapımına başlanacak. 2021 yılı içinde inşaata başlanacak. 1 yıl gibi bir zamanda tamamlanması ön görülüyor" diye konuştu.

"Eski balattaki cezaevinin taşınması ile ilgili şu an net bir durum yok" diyerek sosyal medyada çıkan haberlerin asılsız olduğunu savunan Ödünç, "Maalesef medyada böyle kirli haberler dolaşıyor. Taşınacak cezaevinin yerine AVM'ler, plaza yapılacak deniyor. Şu an için böyle bir durum söz konusu değildir. Bizler sadece Bursa'ya ve bölgesine ihtiyaçtan dolayı bir cezaevi yapılması gerektiğini belirttik. Eski cezaevi ile ilgili yıkılması, yerine ne yapılması, ya da yıkılmayacaksa nasıl bir devam edeceği ile ilgili net bir bilgi yok. Yaptığımız görüşmelerden aldığımız izlenimlerle birlikte 10-15 bin kişi kapasiteli olması planlanıyor" dedi.

Azerbaycan - Ermenistan arasındaki çatışmalara da değinen Ödünç, "Hepimizin yakından takip ettiği can devlet Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki gerilimdir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ifade ettiği gibi de her koşulda ve şartta Türkiye ordusu ve milleti ile Azerbaycan'ın yanındadır" ifadelerini kullandı.

- Bursa'ya 15 bin kişi kapasiteli cezaevi
- Bursa'ya 15 bin kişi kapasiteli cezaevi
- Bursa'ya 15 bin kişi kapasiteli cezaevi
- Bursa'ya 15 bin kişi kapasiteli cezaevi

AK Parti, Cezaevi, Kestel, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2020 09:49 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel - Bursa'ya 15 bin kişi kapasiteli cezaevi - Son Dakika


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