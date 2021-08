Bursa'ya 15 bin kişilik antik tiyatro - Son Dakika

- Bursa'ya 15 bin kişilik antik tiyatro

Gölyazı'da tarihi antik tiyatro kazıları başladı

BURSA - Gölyazı'da yaklaşık 15 bin kişilik olduğu tahmin edilen ve zamanla toprak altında kalan antik tiyatro alanında arkeolojik kazılar Nilüfer Belediyesi'nin desteği ile başladı.

Gölyazı Mahallesi'ne antik kent kimliğini tekrar kazandırmak ve kaçak kazıları engelleyerek kültür varlıklarını korumak maksadıyla Nilüfer Belediyesi'nin desteğiyle 2015 yılından bu yana bölgede sürdürülen Apollonia kazı ve araştırmalarına yeni bir alan daha eklendi. Yaklaşık 15 bin kişilik olduğu tahmin edilen, yıllar içinde toprak altında kalan ve bir kısmı da tahrip olan Zambaktepe'deki antik tiyatroda arkeolojik kazılar başladı.

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, kazıların başladığı ilk gün kazı alanını ziyaret ederek ekibe başarılar diledi. Milattan önce 2. ve 3. yüzyıllarda inşa edildiği tahmin edilen tiyatro alanında başlayan kazı çalışmalarının kendisini çok heyecanlandırdığını belirten Başkan Turgay Erdem, "Belediyemizin destekleri ile nekropol alanı, kutsal alan ve Kızada'da yürütülen çalışmaların bir ayağı da bu yıldan itibaren Zambaktepe'de bulunan antik kent tiyatrosu alanı olacak. Hocalarımızın ifadelerine göre, günümüzden 2 bin yıl önce bu alanda 15 bin kişilik bir amfi tiyatronun varlığından bahsediyoruz. Bugün itibari ile baktığımızda bile insanın heyecanlanmaması mümkün değil. Dolayısıyla bu antik tiyatro alanını ortaya çıkartıp Gölyazı'ya ve Bursa'ya kazandırdıkça heyecanımız daha da artacak. Böylece çok önemsediğimiz kültür ve sanat etkinlikleri için de eşsiz bir sahnemiz olacak" dedi.

"Bu çalışmalara Nilüfer Belediyesi her türlü desteği veriyor. Hem personel desteği, hem de malzeme, ekipman ve ulaşım gibi her türlü desteği veriyoruz" diyen Erdem, "Kültür ve Turizm Bakanlığı izniyle Bursa Müzeler Müdürlüğü başkanlığında, Bursa Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Derya Şahin'in bilimsel danışmanlığında yürütülecek olan kazılarda toplam 15'i arkeolog 21 personel görev alıyor. Kazılarda ihtiyaç duyulan işçi istihdamını ise Gölyazı Mahallesi sakinleri arasından sağlıyoruz" diye konuştu.

Başkan Erdem, Uludağ Üniversitesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şahin ve Bursa Müze Müdürlüğü kazıdan sorumlu kazı komiseri İbrahim Arcagök'ün katılımı ile çalışmaları başlatan kazıların bilimsel danışmanı ve koordinatörü Prof. Dr. Derya Şahin ise, "Bu yıl sonuna kadar burada çalışacağız ve bu yılki tespitlerimize göre gelecek yıllar içi daha büyük çaplı kazı planlamayı düşünüyoruz. Alanın korunan yerlerini açığa çıkartıp, diğer yerler için gerekli restorasyon çalışmaları neticesi, bu antik tiyatroyu kullanılabilir hale getirmek üzere bir projemiz var. Nilüfer Belediyesi'ne maddi ve manevi tüm destekleri için, arkeoloji bilimi, meslektaşlarımız ve öğrencilerimiz adına teşekkür ediyorum" dedi.