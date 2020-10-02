Bursa'ya 20 bin kitaplık 'Millet Kütüphanesi' - Son Dakika

Bursa'ya 20 bin kitaplık 'Millet Kütüphanesi'

BURSA - Büyükşehir Belediyesi tarafından Altıparmak'taki Millet Bahçesi içerisinde 1700 metrekare alan üzerine kurulan Millet Kütüphanesi, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş tarafından hizmete açıldı. 500 kişilik oturma kapasitesine sahip kütüphanede 20 bin basılı kitabın bulunduğunu, 22 bin kitaplık e-arşiv ile 30 bilgisayarlık EBA Destek Merkezi'nin de vatandaşların hizmetine sunulduğunu belirten Başkan Aktaş, "Burası, 09: 00-18: 00 saatleri arasında hizmet verecek. Salgın dönemi boyunca Pazar günleri kapalı olacak. Sonrasında ise 7/24 kullanılabilecek" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile birlikte Bursa'ya 42 dönümlük Millet Bahçesi kazandıran Büyükşehir Belediyesi, yaklaşık 2 dönümlük kapalı alanda oluşturulan Millet Kütüphanesi'ni de Bursalıların hizmetine sundu. Altıparmak'taki Millet Bahçesi içerisinde, idari binaların bulunduğu alanda tesis edilen kütüphanenin açılışı, törenle gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın ev sahibi olduğu törene Bursa Valisi Yakup Canbolat, AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman, Bursa milletvekilleri Hakan Çavuşoğlu, Mustafa Esgin, Ahmet Kılıç ve Atilla Ödünç, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hakan Saraç, İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ve Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ile davetliler katıldı.

Nitelikli bir mekan

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 2018 yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Bursa'ya bir Millet Bahçesi kazandırma çalışmalarına başladıklarını hatırlattı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı desteğiyle projeyi tamamladıklarını ve bahçenin açılışının Haziran ayında Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından telekonferans yöntemiyle gerçekleştirildiğini kaydeden Başkan Aktaş, "Bursa spor'umuzun şampiyonluk kazandığı, Bursalılar için önemli hatıraları barındıran Atatürk Stadyumu'nun yerinde hayata geçirilen bahçemiz, vatandaşımızın gönlünce eğlenebileceği, dinlenebileceği, nitelikli bir mekan haline geldi. Sosyal alanları, otoparkı, yürüyüş ve koşu yolları yeşil alanları gibi özellikleriyle Bursa'ya yakışan bir yer oldu" diye konuştu.

Pandemi sonrası 7/24 hizmet

Başkan Alinur Aktaş, Millet Bahçesi'nin hemen yanı başındaki kapalı spor salonu ve idari binaların olduğu bölgenin de alana dahil edilmesi yönündeki çalışmaların devam ettiğini kaydetti. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Millet Bahçesi içerisinde yer alan 1700 metrekarelik zemin üzerine konuşlanan, 500 kişilik oturma kapasitesine sahip Millet Kütüphanesi'nin açılışını yapmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirtti. Yapının 20 bin kitap kapasiteli olduğunu, 22 bin kitaplık e-arşivle birlikte vatandaşlara hizmet vereceğini söyleyen Başkan Aktaş, "Kütüphanemiz, 09: 00-18: 00 saatleri arasında faaliyette olacak. Şimdilik pazar günleri kapalı olacak. Tabii pandemi sürecinde olduğumuz için böyle. İleride 7/24 açık kalan, uyumayan kütüphane olarak hizmet verecek" şeklinde konuştu.

Bursaspor için anı duvarı

Başkan Alinur Aktaş, Millet Kütüphanesi'nde 30 bilgisayarın yer aldığı bir bölümün de yer aldığını açıkladı. Bilgisayarlı bölümün aynı zamanda EBA Destek Merkezi işlevini göreceğini vurgulayan Başkan Aktaş, "2 adet okuma salonumuzun bulunduğu kütüphanemizde; mescit, bebek bakım odası ve wc gibi sosyal ihtiyaçlara hitap eden bölümler de var. Engelli vatandaşlarımızın da rahatlıkla yararlanabileceği kütüphanemiz, belediyemizin diğer benzer kurumlarıyla entegre şekilde hizmet verecek. Kütüphanemizin içinde ayrıca, Bursaspor anı duvarı da oluşturduk. Burası, pandemi süreci sonrasında, farklı programlar ve etkinliklerin yapıldığı, okur-yazar buluşmalarının gerçekleştirildiği, farklı atölyelere ev sahipliği yapan, daha canlı ve yaşayan bir mekan haline gelecek. Hayırlara vesile olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Bursa Valisi Yakup Canbolat ise yaptığı konuşmada, Millet Bahçesi'nin fikri derinliğine inerek, birçok şehirde vücut bulan millet kütüphanelerinin gençlerin sıkça uğradığı sosyal mekanlar haline geldiğini vurguladı. Durumun sevindirici olduğunu kaydeden Canbolat, "Bugün Millet Bahçesi içerisinde yer alan Millet Kütüphanesi de Bursa'mızın yüz akı yerlerinden biri olacaktır, inşallah. Bursalı tüm hemşerilerimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Başkan Aktaş'a teşekkür

Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu da "Yaşadığınız kente ilişkin ne kadar hayalleriniz varsa, hiç kimse sizin önünüzde duramaz" diyerek, yapılan yatırım nedeniyle Başkan Aktaş'a teşekkür etti. Millet Kütüphanesi'nin hayırlı olması dileğinde bulunan Çavuşoğlu, "Dün hayal bile edilemeyen ne kadar proje varsa, bugün onların hepsini gerçekleştirdik" diye konuştu.

AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, Millet Kütüphanesi'nin geçtiğimiz aylarda hizmete açılan Millet Bahçesi'nin en önemli unsuru olduğunu ifade etti. Başta Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş olmak üzere yatırımda emeği geçenlere teşekkür eden Kılıç, "Milletimizin köklü geleneğini daha ileriye taşımak, her noktada kitapla bağı bulunan gençlerle mümkün olacaktır. Bizler, gençlerimizin işini kolaylaştırmak için bu tür eserleri şehrin her bir bölgesinde yaygınlaştırmak istiyoruz. İnşallah burası kitap okuyan gençlerle dolacak. Başkan Aktaş'a, gençlere gösterdiği ilgili fazlasıyla bilen biri olarak teşekkür ediyorum. İnşallah, hep birlikte daha iyi eserleri Bursa'mıza kazandıracağız" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Millet Kütüphanesi'nin iç dizaynında emeği bulunan İç Mimarlar Odası Bursa Şube Başkanı Nur Gül Arslan'a teşekkür ederek, günün anısına plaket verdi.

Konuşmaların ardından Millet Kütüphanesi'nin açılış kurdelesi, protokol üyeleri tarafından kesildi. Başkan Aktaş ve beraberindekiler, açılış sonrası kütüphaneyi gezerek, gençlerle sohbet etti.