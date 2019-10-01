Son Dakika Haberleri: Bursa’ya Avrupa standartlarında "Akustik Kabuk" ses sistemi
Son Dakika Ekonomi Haber

Bursa’ya Avrupa standartlarında "Akustik Kabuk" ses sistemi

1 saat önce

Bursa Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde (AKKM) salonları, kentteki sanatseverlerin kaliteli müzik dinletilerine kavuşabilmeleri için yeni bir teknoloijiyle donatıldı.

Bursa’ya Avrupa standartlarında

Bursa Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde (AKKM) salonları, kentteki sanatseverlerin kaliteli müzik dinletilerine kavuşabilmeleri için yeni bir teknoloijiyle donatıldı.

Mustafa Kemal Atatürk, Bursa, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 08:16 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hülya Avşar tenis turnuvasına derin yırtmaçlı leopar desenli eteğiyle çıktı
Kütahya'da kızıl kuyruklu kayın tırtılı istilası! Devlet Başkanı Parlamento'yu, Parlamento Devlet Başkanı'nı feshetti Haftada bir gün okula gidip lise mezunu oluyorlar

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2019 09:56:32. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bursa’ya Avrupa standartlarında "Akustik Kabuk" ses sistemi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]