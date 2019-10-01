Bursa’ya Avrupa standartlarında "Akustik Kabuk" ses sistemi
1 saat önce
Bursa Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde (AKKM) salonları, kentteki sanatseverlerin kaliteli müzik dinletilerine kavuşabilmeleri için yeni bir teknoloijiyle donatıldı.
Bursa Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde (AKKM) salonları, kentteki sanatseverlerin kaliteli müzik dinletilerine kavuşabilmeleri için yeni bir teknoloijiyle donatıldı.
Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 08:16
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