Bursa'ya çalışmak için gelen 15 yaşındaki kızın cansız bedenine ulaşıldı - Son Dakika
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Bursa'ya çalışmak için gelen 15 yaşındaki kızın cansız bedenine ulaşıldı

13.06.2022 23:55
Bursa'ya çalışmak için gelen 15 yaşındaki kızın cansız bedenine ulaşıldı

Bursa'ya ailesiyle birlikte çalışmak için gelen ve iki haftadır kayıp olan 15 yaşındaki Kezban Sakcak'ın cansız bedeni ulaşıldı. Talihsiz kızın şüpheli ölümü sonrası cesedinin otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na götürüldüğü ifade edildi.

Şırnak'tan Bursa'nın Karacabey ilçesine ailesiyle birlikte çalışmak için gelen 15 yaşındaki Kezban Sakcak'tan acı haber geldi.

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

İki haftadır kayıp olarak aranan Sakcak'ın cansız bedeni Karacabey'e bağlı Uluabat köyünde bulundu. Talihsiz kızın cesedi ailesi tarafından teşhis edildi.

ÖLÜM NEDENİ OTOPSİNİN ARDINDAN BELLİ OLACAK

Kezban Sakcak'ın cesedinin otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na götürüldüğü ifade edilirken, Sakcak'ın şüpheli ölümüyle ilgili soru işaretlerinin yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacağı bekleniyor.

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Kaynak: İHA

Bursa Adli Tıp Kurumu, Şırnak, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'ya çalışmak için gelen 15 yaşındaki kızın cansız bedenine ulaşıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'ya çalışmak için gelen 15 yaşındaki kızın cansız bedenine ulaşıldı - Son Dakika
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