- Bursa'ya ceviz büyüklüğünde dolu yağdı - Son Dakika

- Bursa'ya ceviz büyüklüğünde dolu yağdı

BURSA - Bursa'nın merkez Kestel ile dağ ilçesi olan Keles'e ceviz büyüklüğünde dolu yağdı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada Bursa için, dolu, sel ve kuvvetli yağış uyarısının ardından Bursa'nın merkez Kestel ile dağ ilçesi Keles'e ceviz büyüklüğündeki dolu yağışı etkili oldu. Dolu yağışı hayatı olumsuz etkilerken, cadde ve sokaklar doluyla birlikte beyaza büründü.