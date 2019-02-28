Son Dakika Haberleri: Bursa'ya Estetik Dokunuş

Bursa'ya Estetik Dokunuş

1 saat önce

Bursa Büyükşehir Belediyesi, ana caddelerde görüntü kirliliğine sebep olan duvarları resimlerle birer sanat eserine dönüştürüyor.

Bursa'ya Estetik Dokunuş, System.String[]
Bursa Büyükşehir Belediyesi, ana caddelerde görüntü kirliliğine sebep olan duvarları resimlerle birer sanat eserine dönüştürüyor.

Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Şube Müdürlüğü, ressam ve sokak sanatı ekibiyle yürüttüğü çalışmalarla şehri açık hava sanat galerisine dönüştürüyor. Uygulanan sanatsal çalışmalar fiziksel yaşam kalitesinin artmasına katkı sağlarken, kentin merkezi noktalarında fark yaratan sokak sanatı çalışmaları vatandaşların da büyük ilgisini çekiyor. Çalışmalar kapsamında İzmir Yolu Beşevler mevkii Bursa merkez istikametindeki 203 metrelik boş duvar, sonsuza giden desenlerin betimlendiği özgün tasarımla bölgeye adeta renk kattı. Önce inşaat ve boya ekipleri tarafından yapılan çalışma ile resim çizmeye hazır hale getirilen duvar, ressamların hünerli ellerinden çıkan çalışma ile de adeta bir sanat galerisi halini aldı. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 10:57 Kaynak: İHA

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