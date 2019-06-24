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Bursa’ya ‘Girişimcilik Evi’ kuruluyor

51 dakika önce

Bursa KGK Başkanı Sevgi Saygın, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) liderliğinde Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla 'Girişimcilik Evi'ni Bursa'da hayata geçireceklerini söyledi.

Bursa’ya ‘Girişimcilik Evi’ kuruluyor, System.String[]
Bursa KGK Başkanı Sevgi Saygın, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) liderliğinde Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla 'Girişimcilik Evi'ni Bursa'da hayata geçireceklerini söyledi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 09:33 
Bursa Ticaret Ve Sanayi Odası, Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa, Ekonomi
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