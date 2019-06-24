Bursa’ya ‘Girişimcilik Evi’ kuruluyor
51 dakika önce
Bursa KGK Başkanı Sevgi Saygın, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) liderliğinde Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla 'Girişimcilik Evi'ni Bursa'da hayata geçireceklerini söyledi.
Bursa
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 09:33
KGK Başkanı Sevgi Saygın, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) liderliğinde Bursa Büyükşehir Belediyesi
'nin katkılarıyla 'Girişimcilik Evi'ni Bursa'da hayata geçireceklerini söyledi.
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