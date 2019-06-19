Son Dakika Haberleri: Bursa’ya hizmetin siyaseti yok
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Bursa’ya hizmetin siyaseti yok

1 saat önce

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'i ziyaretinde, "Farklı siyasi partilerden seçilmiş olabiliriz. Ancak şehri daha yaşanabilir kılmak adına elimizden gelen gayreti göstereceğiz" dedi.

Bursa’ya hizmetin siyaseti yok, System.String[]
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'i ziyaretinde, "Farklı siyasi partilerden seçilmiş olabiliriz. Ancak şehri daha yaşanabilir kılmak adına elimizden gelen gayreti göstereceğiz" dedi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 02:48 
Alinur Aktaş, Turgay Erdem, Bursa, Ekonomi
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