Bursa’ya hizmetin siyaseti yok
1 saat önce
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'i ziyaretinde, "Farklı siyasi partilerden seçilmiş olabiliriz. Ancak şehri daha yaşanabilir kılmak adına elimizden gelen gayreti göstereceğiz" dedi.
Bursa
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 02:48
Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş
, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem
'i ziyaretinde, "Farklı siyasi partilerden seçilmiş olabiliriz. Ancak şehri daha yaşanabilir kılmak adına elimizden gelen gayreti göstereceğiz" dedi.
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