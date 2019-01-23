Son Dakika Haberleri: Bursa'ya İki Yeni Metro Hattı Kurulmasına Meclisten Onay

Bursa'ya İki Yeni Metro Hattı Kurulmasına Meclisten Onay

1 saat önce

Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi, 2035 yılında öngörülen 4 milyon nüfusa hizmet edecek şekilde planlanan ve raylı sistem hatlarını iki katına çıkaracak "Ulaşım Ana Planı"nı oy birliğiyle kabul etti.

Bursa'ya İki Yeni Metro Hattı Kurulmasına Meclisten Onay, System.String[]
Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi, 2035 yılında öngörülen 4 milyon nüfusa hizmet edecek şekilde planlanan ve raylı sistem hatlarını iki katına çıkaracak "Ulaşım Ana Planı"nı oy birliğiyle kabul etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş yönetimindeki meclis toplantısında 39 gündem maddesi görüşülerek, Bursa Ulaşım Ana Planı onaylandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aktaş, Bursa Ulaşım Ana Planı'nın toplu taşıma odaklı, ulaşım türleri arasında entegrasyona önem veren bir stratejik planlama çalışması olduğunu aktardı.

Projeyle hızlı ve yüksek kapasiteli toplu taşıma şebekesinin geliştirilmesi, otomobile bağlılığın azaltılması, motorsuz ulaşımın teşviki, çevrenin korunması ve ekonomik verimlilik gibi hedeflerin gözetildiğini vurgulayan Aktaş, "Geçen sene mart ayından beri üzerinde çalıştığımız master planıyla ilgili meclis kararını almış olduk. Oy birliğiyle geçen bir karar oldu. Destek veren tüm meclis üyesi arkadaşlarıma teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Yeni hatlarla ilgili planlama

Bursa'nın 2035 yılında öngörülen 4 milyon 50 bin 500 nüfusuna göre tasarlanan Bursa Ulaşım Ana Planı çerçevesinde sıfırdan kurumsal bir sistem oluşturularak, kent içi ulaşım sisteminin 2035 yılına kadar sorunsuz işleyecek şekilde yeniden yapılandırılması hedefleniyor. Mart 2019 itibarıyla faaliyete geçtiğinde Türkiye'de örnek olması beklenen proje kapsamında, metro hattı 114 kilometreye uzatılarak raylı sistemlerle bağlantılı 18 aktarma istasyonu hizmete alınacak.

Uygulama kapsamında, tüm ulaşım türleri ve diğer belediye hizmetlerinde ortak ücret toplama sistemine geçilecek ve 228 kilometrelik kara yolu aksı, 60 kavşak düzenlemesi, 59 yeni kavşak yapımı, 50 kilometrelik kara yolu koridoru revizyonu gibi yatırımları da içeren proje tamamlandığında, 37 park et-devam et alanı, 238,6 kilometrelik bisiklet yolu planlaması, 10 kilometrelik bisiklet yolu projesi ve 5 kilometrelik yaya aksı Bursalıların hizmetine sunulacak.

Proje kapsamında mevcut iki hatta ilave olarak iki yeni metro hattı daha inşa edilmesi planlanırken, 22,7 kilometrelik Emek-Arabayatağı metro hattı 4,9 kilometre uzatılıp Şehir Hastanesi ile birleştirilecek. 43 kilometre olan Üniversite- Kestel metro hattı da 12 kilometre uzatılarak Görükle'ye taşınacak. Projeyle, 24 istasyona sahip Emek-Arabayatağı metro hattına 4, ayrıca 41 istasyona sahip olan Üniversite-Kestel hattına da 9 yeni istasyon ilave edilecek.

Plan çerçevesinde 28,8 kilometre uzunluğa sahip Çalı-Acemler- Gürsu metro hattı ile 20,7 kilometre uzunluğa sahip Çalı-FSM-Demirtaş metro hattı, iki yeni metro hattı olarak Bursalılara hizmet verecek. Çalı-Acemler-Gürsu metro hattında 23, Çalı-FSM-Demirtaş metro hattında 17 istasyon yer alacak. Tüm uygulamaların tamamlanmasıyla raylı sistem uzunluğu 54,6 kilometreden 114,4 kilometreye çıkacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 12:05 Kaynak: AA

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