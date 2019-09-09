Son Dakika Haberleri: Bursa’ya özel ağaç türleri yetiştirilecek
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Bursa’ya özel ağaç türleri yetiştirilecek

45 dakika önce

Bursa Büyükşehir Belediyesi ile Orman Bölge Müdürlüğü arasında, Bursa'yı temsil eden ağaçların çoğaltılıp şehrin uygun bölgelerine dikilmesi yönünde işbirliği protokolü imzalandı.

Bursa’ya özel ağaç türleri yetiştirilecek, System.String[]

Bursa Büyükşehir Belediyesi ile Orman Bölge Müdürlüğü arasında, Bursa'yı temsil eden ağaçların çoğaltılıp şehrin uygun bölgelerine dikilmesi yönünde işbirliği protokolü imzalandı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 02:55 
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