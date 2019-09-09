Bursa’ya özel ağaç türleri yetiştirilecek
45 dakika önce
Bursa Büyükşehir Belediyesi ile Orman Bölge Müdürlüğü arasında, Bursa'yı temsil eden ağaçların çoğaltılıp şehrin uygun bölgelerine dikilmesi yönünde işbirliği protokolü imzalandı.
Bursa Büyükşehir Belediyesi ile Orman Bölge Müdürlüğü arasında, Bursa'yı temsil eden ağaçların çoğaltılıp şehrin uygun bölgelerine dikilmesi yönünde işbirliği protokolü imzalandı.
Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 02:55
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