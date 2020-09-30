Bursa'ya özgü 6 damak tadı coğrafi işaretle tescillenecek - Son Dakika

Bursa'ya özgü 6 damak tadı coğrafi işaretle tescillenecek

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), kente özgü kestane şekeri, cevizli lokum, cantık, tahinli pide, döner kebabı ve süt helvası için coğrafi işaret tescili başvurusunda bulundu.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), kente özgü kestane şekeri, cevizli lokum, cantık, tahinli pide, döner kebabı ve süt helvası için coğrafi işaret tescili başvurusunda bulundu.

Kentle özdeşleşmiş ürünlere coğrafi işaret tescili almak için 2 yıldır hazırlık yapan BTSO, "Bursa kestane şekeri", "Bursa cevizli lokum", "Bursa cantık", "Bursa tahinli pide", "Bursa döner kebabı" ve "Bursa süt helvası" için çalışmasını tamamladı.

Bu kapsamda, ürünlerin standartlarının doğru şekilde belirlenmesi amacıyla kentteki en eski ve köklü üreticiler ziyaret edilerek, tarihçeleri ve yapılışları hakkında bilgi toplandı.

Fotoğraf ve video çekimleri ile kayıt altına alınan ürünler hakkında belgelerin de toplanmasının ardından Türk Patent ve Marka Kurumuna (TÜRKPATENT) coğrafi işaret tescili başvuruları yapıldı.

İlk tescil beklenen ürün kestane şekeri

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünya genelinde coğrafi işaret tescilli 10 binden fazla ürün bulunduğunu söyledi.

Coğrafi işaretin dünyada 200 milyar dolar, Avrupa'da ise 60 milyar avro civarında pazarı olduğunu belirten Burkay, "Avrupa'daki ülkeler, 100 yılı aşkın bir süredir bunu yöresel kalkınma sistemi olarak uyguluyor. Türkiye'de zengin coğrafya ve kültürel değerlerin bir yansıması olan coğrafi işaretler konusunda farkındalık her geçen gün artıyor." dedi.

Burkay, Türkiye'de 500'ün üzerinde coğrafi işaretli ürünün tescillendiğini dile getirdi.

Ülke genelinde 595 tescil başvurusundan 197'sinin oda ve borsalar tarafından yapıldığını bildiren Burkay, şöyle devam etti:

"Bursa, coğrafi yapısı, tarım üretimi, tarihi ve kültürel çeşitliliği ile geleneksel ve yerel ürünler bakımından Türkiye'nin en zengin şehirlerinden biri. BTSO olarak 2018 yılı eylül ayından bu yana, sahip olduğumuz değerleri en iyi şekilde muhafaza ederek gelecek nesillere aktarmayı hedefliyoruz. Bu doğrultuda şehrimize özgü geleneksel ve yöresel ürünlere coğrafi işaret tescili almak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Son olarak Bursa döner kebabı ve süt helvası için Türk Patent ve Marka Kurumuna başvurumuzu gerçekleştirdik. Böylece başvuruda bulunduğumuz ürün sayısı 6'ya yükseldi. Önümüzdeki günlerde ilk olarak kestane şekerinde sürecin tamamlanmasını bekliyoruz."

"Coğrafi işaret ürünlerin katma değerini yükseltiyor"

Burkay, Bursa'ya özgü ürünleri coğrafi işaret tesciliyle koruma altına almaya devam edeceklerini anlattı.

Coğrafi İşaret Tescil Belgesi ile bu ürünlerin Bursa ekonomisine katkılarının artacağına dikkati çeken Burkay, "Coğrafi işaret ürünlerin sahip olduğu katma değeri yükseltiyor. Tescilli ürünler, yurt dışı satışında muadillerine göre yaklaşık 2 katı fiyatına satılıyor. Coğrafi işaret tescili ile hem Bursa'ya özgü ürünlerin katma değeri hem de üreticilerin gelirleri artacak." diye konuştu.

İbrahim Burkay, BTSO İş Geliştirme Biriminin, "TÜRKPATEN Bilgi ve Doküman Birimi" olarak da hizmet verdiğini ifade etti.

Coğrafi işaretlerin, ürünlerin özgünlüğünü tescilleyerek yerel ürünlere ayırt edici nitelikler kazandırdığını belirten Burkay, böylece üreticilere rekabet üstünlüğü sağlayıp yerel ekonomileri kalkındırdığını sözlerine ekledi.

Bursa'ya özgü 6 damak tadı coğrafi işaretle tescillenecek
Bursa'ya özgü 6 damak tadı coğrafi işaretle tescillenecek
Bursa'ya özgü 6 damak tadı coğrafi işaretle tescillenecek
Bursa'ya özgü 6 damak tadı coğrafi işaretle tescillenecek

Bursa Ticaret Ve Sanayi Odası, Ticaret, Bursa, Türk, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2020 11:03 - Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Bursa'ya özgü 6 damak tadı coğrafi işaretle tescillenecek - Son Dakika Ekonomi

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