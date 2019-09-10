Son Dakika Haberleri: Bursa'ya renk katmaya hazır mısınız?
Son Dakika Güncel Haber

Bursa'ya renk katmaya hazır mısınız?

56 dakika önce

Cadde ve sokaklardaki görüntü kirliliğinin önüne geçmek için kolları sıvayan Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Şube Müdürlüğü, farklı uygulamalarıyla Bursa'ya estetik bir görünüm kazandırıyor.

Bursa'ya renk katmaya hazır mısınız?, System.String[]

Cadde ve sokaklardaki görüntü kirliliğinin önüne geçmek için kolları sıvayan Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Şube Müdürlüğü, farklı uygulamalarıyla Bursa'ya estetik bir görünüm kazandırıyor.


Trafo binaları ve istinat duvarlarını tuval gibi kullanıp sokakları sanatla buluşturan Kent Estetiği Şube Müdürlüğü ressamları, bu kez grafiti faaliyetiyle bütün Bursalılara sokak sanatına ortak etmeye hazırlanıyor. Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı Kent Estetiği Şube Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü işbirliğiyle hayata geçirilecek programla Merinos Parkı doğu tarafı duvarları sanatla buluşacak. 12 Eylül Perşembe günü 13.00 - 17.00 saatleri arasında yapılacak ve halka açık düzenlenecek etkinlikte isteyen vatandaşlar belirli bir disiplin dahilinde duvarlara resim yapacak. - BURSA

Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 01:39 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hurda araçta ÖTV indirimi 31 Aralık'ta sona eriyor
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kabul ettiği ABD'li bakana canlı yayında PKK sitemi Oyuncu Müfit Can Saçıntı'nın babası son yolculuğuna uğurlandı Ekrem İmamoğlu'nun belediye meclis kararına mahkemeden durdurma kararı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.9.2019 14:35:55. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bursa'ya renk katmaya hazır mısınız?
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]