Bursa'ya şehit ateşi düştü - Son Dakika

Burdur'da bir şüpheliyi kovalarken düşerek şehit olan Yunus Polisi 27 yaşındaki Selcan Akbaş'ın şehadeti Bursa'daki ailesini yasa boğdu. Şehit polis, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş'ın da katılacağı törenle Bursa'da toprağa verilecek



Olay, 15 Haziran'da Bahçelievler Mahallesi'ndeki Gençlik Parkı'nda meydana geldi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı yunus ekibinde görevli polisler, iki şüpheliye kimlik sormak istedi. Polisin geldiğini gören şahıslar kaçmaya başladı. Motorundan inen polis memuru Selcan Akbaş kaçan şahsı yakalamak için arkasından koşmaya başladı. Yaşanan kovalamaca sırasında şüpheli, iddiaya göre polis memuru Selcan Akbaş'ı tekmelemeye çalıştı. Tekmeden kurtulmaya çalışan Akbaş dengesini kaybederek yere düşüp başını kaldırıma çarparak ağır yaralandı.



23 Haziran'dan bu yana Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde (GATA) tedavi gören genç polis memuru sabaha karşı şehit düştü.



Şehit Polisin bugün ikindi namazına müteakip Mihraplı'da kılınacak cenaze namazının ardından Hamitler Şehitliği'nde toprağa verileceği öğrenildi. - BURSA