Bursa'ya şehit ateşi düştü - Son Dakika

Bursa'ya şehit ateşi düştü

Van'da Artos Dağı'nda düşen keşif uçağında şehit olan komiser yardımcısı İrfan Aydoğan'ın acı haberi, Bursa'da bulunan baba ocağına ulaştı.

Van'da Artos Dağı'nda düşen keşif uçağında şehit olan komiser yardımcısı İrfan Aydoğan'ın acı haberi, Bursa'da bulunan baba ocağına ulaştı. İrfan Aydoğan'ın annesi Mediha Aydoğan'ın, Erzurum'da görevli olan oğlunun yanına 1 ay önce ziyarete gittiği ve şehit olduğu günde Erzurum'da bulunduğu öğrenildi. Tokat doğumlu 29 yaşındaki bekar komiser yardımcısı Bursa'da törenle toprağa verilecek.

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Van'da keşif için havalanan uçak, görevden dönerken Artos Dağı'na çarpması sonucu 2'si pilot 5'i teknik personel olmak üzere toplamda 7 polis şehit oldu. Kırıma uğrayan uçakta bulunan Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü Havacılık Şube Müdürlüğü'nde görevli İHA Pilotu Komiser Yardımcısı İrfan Aydoğan'ın şehit olduğu haberi, Bursa Nilüfer'de bulunan baba evine ulaştı. Acı haberi Nilüfer Kaymakamı Avni Oral tarafından şehidin amcası Mustafa Aydoğan'a verilirken, haberi alan yakınları büyük üzüntü yaşadı. Bekar olduğu öğrenilen şehidin taziye evine Türk bayrakları asıldı. Şehidin yakınlarını, protokol üyeleri ve mahalle sakinleri teselli etti.


Annesi Erzurum'a ziyarete gitmiş


Van'da düşen uçakta şehit olan İrfan Aydoğan'ın bir süre önce babasını kaybettiği, annesi Mediha Aydoğan'ın yaklaşık bir ay önce Erzurum'da görevli olan oğlunu ziyarete gittiği ve bir aydır İrfan Aydoğan'ın yanında Erzurum'da bulunduğu öğrenildi. Şehidin amcasının ve abisinin Van'a giderek şehit komiser yardımcısı İrfan Aydoğan'ın naaşını alacağı öğrenildi. - BURSA

İrfan Aydoğan, Aydoğan, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 10:55 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'ya şehit ateşi düştü - Son Dakika
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