Bursa'ya şehit ateşi düştü - Son Dakika

Bursa'ya şehit ateşi düştü

Bursa'ya şehit ateşi düştüVan'da keşif uçağının düşmesi sonucu şehit olan Komiser Yardımcısı İrfan Aydoğan'ın (29) acı haberi, Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki baba ocağına ulaştı.

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Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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