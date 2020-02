Bursa'ya şehit ateşi düştü(2) - Son Dakika

10 GÜN ÖNCE HELALLİK İSTEMİŞ

Bursa'da yaşayan, Türkiye Taşkömürü Kurumu'ndan (TTK) emekli maden işçisi Tacettin Yılmaz (53), oğlu uzman çavuş Tolga Can Yılmaz'ın acı haberini, fidan dikmek için gittikleri Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Karapınar beldesinde bulunan evinde aldı.

Tacettin Yılmaz, uzman çavuş oğlu Tolga Can Yılmaz'ın acı haberini Çaycuma Kaymakamı Muharrem Coşgun, Çaycuma Belediye Başkanvekili Kaya Gül , İlçe Jandarma Komutanı Bayram Dündar, İlçe Müftüsü Ayhan Ermiş'ten aldı. Tolga Can Yılmaz'ın şehit haberi üzerine çevre ilçe ve köylerden birçok kişi taziyede bulunmak için eve geldi. Evin önünde dua edilerek Kuran-ı Kerim okundu. Şehit Yılmaz'ın eniştesi Ender Çelik, "Yaklaşık 10 gün önce görüştük. 4 yıldır görev yapıyor. 'Hakkını helal et' enişte dedi. Çok sevilen biriydi. Allah tahsilatını affetsin. Milletimizin başı sağ olsun. Mesleğini çok seviyordu. Keskin nişancı olarak gitti. Devletimizin başı sağ olsun" dedi.

Şehit uzman çavuş Tolga Can Yılmaz'ın cenaze programı kesinleştikten sonra Çaycuma ilçesinde düzenlenecek törenin ardından toprağa verileceği öğrenildi.

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK,