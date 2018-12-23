Son Dakika Haberleri: Bursa'ya Sis Çöktü, Görüş Mesafesi 10 Metreye Kadar Düştü

Bursa'ya Sis Çöktü, Görüş Mesafesi 10 Metreye Kadar Düştü

2 saat önce

Bursa'ya sis çöktü, görüş mesafesi 10 metreye kadar düştüBURSA - Bursa'da akşam saatlerinden itibaren etkili olan yoğun sis hayatı olumsuz etkiliyor.

Bursa'ya sis çöktü, görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü

BURSA - Bursa'da akşam saatlerinden itibaren etkili olan yoğun sis hayatı olumsuz etkiliyor. Görüş mesafesinin 10 metrenin altına düştüğü oto yollarda, sürücüler yolda ilerlerken zor anlar yaşadı.
Akşam saatlerinde Bursa şehir merkezinde etkili olan yoğun sis, görüş mesafesi 10 metrenin altına düştü. Bursa- İzmir ve Ankara güzergahında oto yollarda seyir halinde bulunan sürücüler zor anlar yaşarken, herhangi bir kazaya karışmamak için yoğun çaba harcadı.
Akşam saatlerinde hava sıcaklığı en yüksek 5 derece olarak ölçülürken, akşam saatlerinden itibaren sis etkisini gösterdi. Görüş mesafesi düşünce özellikle otoyolda seyreden sürücüler yolda ilerlemekte büyük zorluk yaşadı.
Trafik ekipleri, sürücüleri takip mesafesini korumaları ve aşırı hızdan kaçınmaları konusunda uyardı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 09:48 Kaynak: İHA

Bursa, 3. Sayfa
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