Bursa'ya taksi ile seyahat eden 5 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika

BURSA'nın İnegöl ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan yol kontrolü sırasında durdurulan bir ticari takside Afganistan uyruklu 5 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenler sağlık kontrolünün ardından Bursa İl Göç İdaresi'ne gönderildi.

Bursa- Ankara Yolu'nda uygulama yapan İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe girişinde şüphe üzerine bir taksiyi durdurdu. Araçtan indirilen yolcuların Genel Bilgi taramasını (GBT) yapmak isteyen polis, kimliklerini istedi. Yapılan kontrollerde taksi ile yolculuk yaptığı belirlenen 5 kişinin Afganistan uyruklu kaçak göçmen olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan Afganistan uyruklu 5 kaçak göçmen hastanedeki sağlık kontrolünün ardından sınır dışı edilmek üzere Bursa İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.