Bursa'ya Turizm Master Planı

Dünyanın en büyük dört turizm fuarından biri olan EMITT, 94 ülke ve yüzlerce turizm merkezinden 5 bini aşkın kurum ve kuruluşu İstanbul'da buluşturdu.

Dünyanın en büyük dört turizm fuarından biri olan EMITT, 94 ülke ve yüzlerce turizm merkezinden 5 bini aşkın kurum ve kuruluşu İstanbul'da buluşturdu. Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı'nın (BEBKA) Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle açtığı tanıtım standı, ziyaretçilerin büyük ilgisini çekti.



EMITT-Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı, TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde ziyaretçilere 23. kez kapılarını açtı. Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul Valiliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Türk Hava Yolları'nın kurumsal sponsorluğunda, KOSGEB desteğinde, TÜROFED ve Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği'nin (TYD) iş ortaklığında düzenlenen organizasyona, bu yıl 94 ülkeden bin 100 ana firma ile 5 bin 602 alt firma katılıyor. Geçen seneye nazaran katılımcı sayısında yüzde 15 büyüme kaydeden ve 4 gün olarak planlanan fuar, ITE Turkey tarafından organize ediliyor.



EMITT turizm fuarına, Bursa'nın yerel zenginlikleri damgasını vurdu. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın Bursalı basın mensuplarıyla birlikte gezdiği stantta, şehrin simge yapılarından Kozahan Mescidi, teleferik, Uludağ, ipek böceği üretim atölyesi, ipekten yapılmış ürünler, şehrin tarihi ve kültürel zenginliklerini konu alan tanıtım materyalleri yer aldı. Aktaş, stant ziyareti kapsamında Büyükşehir Belediyesi İpek Atölyeleri Genel Koordinatörü Mehmet Ünal'dan ipek böceğinin üretim safhaları ile ilgili bilgi aldı. İpek böceğinin 200-250 yıl önce Osmanlı döneminde yapılan üretimi, Aktaş'ın ziyareti sırasında turizm meraklılarına bir kez daha gösterildi. Aktaş, 'bereket olsun diye en sevilen kişiye yaptırılan' ipek halının tezgah kesim işlemini de stant ziyareti kapsamında gerçekleştirdi. EMITT Bursa platformuna uğrayan turizm profesyonellerine şehrin simge ürünlerinden kestane şekeri ikram edildi.



Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, fuar ziyaretinde Bursa'nın turizm geleceğiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bursa'nın turizmden çok daha fazla pay almasını sağlamak için yeni bir master plan hazırlığında olduklarını söyleyen Aktaş, "Turizm ile ilgili çok özel hedeflerimiz var. Bu pastadan çok daha fazla pay almak istiyoruz. BEBKA öncülüğünde, valilik ve BTSO ile birlikte Bursa markasının ve turizm master planının oluşturulmasıyla ilgili hazırlık içerisindeyiz. 2 yılı kapsayan bir çalışma bu. Bursa'yı gerçek manada turizmle ilgili toparlayacak bir çalışma. Sürece katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum" dedi.



Aktaş, açıklamasında, turizm ile ilgili düzenlenen fuarlara ve Büyükşehir Belediyesi'nin bu anlamda yaptığı girişimlere de değindi. Yılın ilk ve sektörün etkili organizasyonu olarak EMITT'e katıldıklarını, Bursa'nın değerlerini tüm Türkiye ve dünya ile buluşturmak istediklerini söyleyen Aktaş, şubat ayı içerisinde de Cidde fuarına katılacaklarını ifade etti. Ardından mart ayında Berlin'de olacaklarını, takiben nisan ayında da Dubai'de farklı bir etkinlikte yer alacaklarını vurgulayan Aktaş, "Bu üç fuarın özel stant çalışmalarını yaptırdık. Bursa'nın değerlerini tanıtmak, anlatmak ve tabii ki bunları yaşanabilir kılmak için çeşitli hamlelerimiz olacak. Tanıtım kısmını özellikle önemsiyoruz çünkü ciddi bir tanıtım eksikliğimiz olduğunu düşünüyoruz. Dünyanın en popüler fuarlarında en güzel stantlarla yer almak istiyoruz" diye konuştu.



Aktaş, önümüzdeki hafta Bursa'da tüm acentelerin temsilcilerini ağırlayacaklarını duyurdu. - BURSA

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