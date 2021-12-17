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Bursa'ya yağmur yağdı, kazalar art arda geldi - Son Dakika

Bursa'ya yağmur yağdı, kazalar art arda geldi

17.12.2021 14:30
Bursa'ya yağmur yağdı, kazalar art arda geldi

Bursa'nın yüksek kesimlerinde yağan kar yağışıyla birlikte şehir merkezinde devam eden sağanak yağmurun etkisiyle çeşitli bölgelerde art arda trafik kazaları meydana geldi.

Bursa'nın yüksek kesimlerinde yağan kar yağışıyla birlikte şehir merkezinde devam eden sağanak yağmurun etkisiyle çeşitli bölgelerde art arda trafik kazaları meydana geldi. O anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Tüm yurtta etkisini gösteren kar yağışı ve sağanak yağmur Bursa'da da etkisini gösterdi. Şehrin yüksek kesimlerinde kar yağışı devam ederken, şehir merkezinde ise sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Art arda meydana gelen trafik kazalarında can kaybı yaşanmazken, bazı vatandaşlar hafif şekilde yaralandı.

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi Hamitler Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana gelen 2 ayrı kazada servis minibüsleri yan yattı. Minibüslerin servis sonrası boş olması facianın önüne geçti. Öte yandan Nilüfer ilçesi Kayapa Mahallesinde ise direksiyon hakimiyetini kaybeden bir tır, yoldan çıkarak yol kenarındaki tarlaya inerken şoförün ustaca yaptığı manevra tırın devrilmesini önledi.

Bursa- İstanbul karayolu Dürdane mevkiinde meydana gelen kazada ise İstanbul istikametine giden tır sürücüsü rampa aşağı inerken yağmurun da etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Üç şeritli yolda devrilen tır, yolun iki şeridini trafiğe kapattı. Jandarma ekiplerinin önlem aldığı yolda trafik akışı tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.

Kazalar sonrası trafikte yaşanan aksamalar, araçların çekiciler yardımıyla kaldırılmasının ardından normale döndü. - BURSA

Bursa'ya yağmur yağdı, kazalar art arda geldi
Bursa'ya yağmur yağdı, kazalar art arda geldi
Bursa'ya yağmur yağdı, kazalar art arda geldi

Trafik Kazaları, İstanbul, Bursa, kar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'ya yağmur yağdı, kazalar art arda geldi - Son Dakika


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