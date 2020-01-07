Bursa yaban domuzları, mahalleye indi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bursa yaban domuzları, mahalleye indi - Son Dakika

Bursa yaban domuzları, mahalleye indi

6 saat önce

Yaban domuzları, mahalleye indiBursa'nın Kestel ilçesinin karla kaplı yüksek kesimlerinde yiyecek bulmakta zorlanan yaban domuzları, mahalleye indi.

Yaban domuzları, mahalleye indi

Bursa'nın Kestel ilçesinin karla kaplı yüksek kesimlerinde yiyecek bulmakta zorlanan yaban domuzları, mahalleye indi. Yolda yiyecek arayan yaban domuzları, cep telefonunun kamerasıyla görüntülendi.

Kestel'in karla kaplı yüksek kesimlerinde yiyecek bulmakta zorlanan yaban domuzları, kırsal Alaçam Mahallesi yakınlarına indi. Mahalle yolu üzerinde yiyecek arayan yaban domuzu ve 2 yavrusu, bir otomobilin önünde bir süre ilerledikten sonra ormanlık alana girerek gözden kayboldu. Otomobil sürücüsü, cep telefonunun kamerasıyla saniye saniye domuzları görüntüledi.

Bursa yaban domuzları, mahalleye indi

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Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 12:19 Kaynak: DHA
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