Bursa yaklaşık 100 kamyon, tır ve kamyonet eylem yaptı, ana yol kilitlendi - Son Dakika

Yaklaşık 100 kamyon, TIR ve kamyonet eylem yaptı, ana yol kilitlendi

BURSA'nın Orhangazi ilçesinde yaklaşık 100 kamyon, TIR ve kamyonetler, 'dijital takograf' uygulamasına tepki için konvoy düzenledi. Bursa- İstanbul yolunda bir süre hayat durdu.

Orhangazi ilçesinde Taşıyıcılar Kooperatifi'ne bağlı yaklaşık 100 kamyon ve TIR ile Kamyonetçiler Kooperatifi'ne bağlı kamyonetler, 'dijital takograf' uygulaması nedeniyle araçlarıyla Bursa-İstanbul karayolu üzerinde araç konvoyu yapıp kornalarla uygulamayı protesto etti. ANA YOL KİLİTLENDİ

Orhangazi Taşıyıcılar Kooperatifi'nin bulunduğu Çeltikçi altındaki merkezde bulunan garajdan ana yola çıkış yapan Kamyon ve TIR'lar, Bursa-İstanbul Karayolu güzergahından Orhangazi istikametine doğru hareket etti. Göl, İznik ve Yeniköy kavşağını kapatan kamyonlar korna eşliğinde ana yoldan giderek Yeniköy Kavşağından yeniden geri dönüş yaptı. Araçların geçişleri esnasında an yol ve kavşaklarda uzun araç kuyrukları oluştu. Kamyon eylemi araçların yine Bursa istikametinden Çeltikçi kavşağından dönüş yapıp kooperatif garajında son buldu.

Yurt genelinde başlatılan eylemlere Orhangazi'den de gelen destek esnasında ana yol güzergahında şehirlerarası nakliye yapan çok sayıda kamyon da konvoya katılıp kornalarla eyleme destek oldu.

SESİMİZİ DUYURABİLMEK İÇİN BÖYLE BİR EYLEM GERÇEKLEŞTİRDİK

Taşıcılar Kooperatifi'nde sona eren eylemlerinin ardından burada toplanan kamyoncular yapılan eylem ile ilgili açıklama yaptı. Orhangazi Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Ali Sevinç'in de destek verdiği eylemin bitiminde Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Beytullah Güneş, hiçbir şekilde provakasyon düşüncesinde olmadıklarını belirterek, "Hiçbir arkadaşımızın da böyle bir niyeti yok. Bizler sesimizi duyurabilmek için böyle bir eylem gerçekleştirdik. Umarım yaşadığımız sıkıntılar ile ilgili gerekli merciler de mesajımızı almıştır" ifadelerini kullandı.